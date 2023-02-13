Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Hatay’da gece gündüz görev yapan Prof. Dr. Murat Duman ve Dokuz Eylül Üniversitesi ekibinin tedavisini yaptığını bir diğer sembol çocuk ise 40 günlük Umut bebek oldu. Hatay’da ilk tedavisi yapılan Umut bebek, Prof. Dr. Duman’ın kucağında helikoptere bindirilerek, daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.