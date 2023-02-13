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Yaşam
8
Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

2023-02-13 09:17:46
Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

Enkazdan çıkarılan Ömer ve 40 günlük Umut bebekten sevindirici haber geldi.

#1
Foto - Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

Hatay’daki arama kurtarma ekipleri tarafından 150 saat sona annesiyle birlikte sağ kurtarılan Ömer ve yaşama tutunan 40 günlük Umut bebeğin tedavilerine devam ediliyor.

#2
Foto - Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi Şehit Turan Caddesi Ali Sayar Meslek Lisesi karşısındaki bir enkazda ses duyan ekiplerin çabası sonucu annesiyle birlikte 150 saat sonra sağ olarak kurtarılan küçük Ömer ile yaşama tutunan 40 günlük Umut bebek, depremin sembol çocukları arasına girdi.

#3
Foto - Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

Annesinden kısa bir süre önce enkazdan çıkartılan Ömer’in tedaisi, Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Murat Duman ve ekibi tarafından yapıldı. Prof. Dr. Duman’ın elleriyle su içirdiği Ömer’in başından bir an olsun bile ayrılmayan babası ise oğlunun başını sürekli okşayarak destek olmaya çalıştı.

#4
Foto - Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

Depremin yaşandığı ilk günden itibaren Hatay’da gece gündüz görev yapan Prof. Dr. Murat Duman ve Dokuz Eylül Üniversitesi ekibinin tedavisini yaptığını bir diğer sembol çocuk ise 40 günlük Umut bebek oldu. Hatay’da ilk tedavisi yapılan Umut bebek, Prof. Dr. Duman’ın kucağında helikoptere bindirilerek, daha kapsamlı bir hastaneye sevk edildi.

#5
Foto - Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

#6
Foto - Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

Duman, hayatta kalan çocuklara şifa olmanın sevincini, “40 günlük bebeğimiz hayata tutundu bizlerde yanında olduk, tüm ekibimin ellerine yüreklerine sağlık” paylaşımıyla ifade etti.

#7
Foto - Depremin sembolü oldular! Ömer ve Umut'tan haber var

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