Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

Yapımına 1970’li yıllarda başlayan 12 Şubat Stadı, uzun yıllar depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın spor faaliyetlerine katkıda bulunmuş, amatör futbol müsabakaları, konserler, kongreler ve kutlamalar için kullanılmıştı. Stadyum, literatüre ‘Asrın felaketi’ olarak geçen Kahramanmaraş depremleri sonrasında, felaketten sağ kurtulan vatandaşların sığındığı alanların başında gelmişti. Bir bölümü depremden önce yıkılan stadyum, çadır kentlerin de kalkmasıyla tamamen yıkıldı. Yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra sahanın bulunduğu alan sessizliğe büründü.