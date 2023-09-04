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Yaşam
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Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

2023-09-04 10:49:36
Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

Depremden sonda çadır kent haline gelen 12 Şubat Stadı adeta sessizliğe büründü.

#1
Foto - Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

Kahramanmaraş depremlerinde binlerce depremzedeye ev sahipliği yapan ve çadır kent olarak kullanılan 12 Şubat Stadyumu, yıkım işlemlerinin ardından sessizliğe büründü.

#2
Foto - Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

Yapımına 1970’li yıllarda başlayan 12 Şubat Stadı, uzun yıllar depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın spor faaliyetlerine katkıda bulunmuş, amatör futbol müsabakaları, konserler, kongreler ve kutlamalar için kullanılmıştı. Stadyum, literatüre ‘Asrın felaketi’ olarak geçen Kahramanmaraş depremleri sonrasında, felaketten sağ kurtulan vatandaşların sığındığı alanların başında gelmişti. Bir bölümü depremden önce yıkılan stadyum, çadır kentlerin de kalkmasıyla tamamen yıkıldı. Yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra sahanın bulunduğu alan sessizliğe büründü.

#3
Foto - Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

Stadın merkezi konumda olduğunu ve konteyner kent yapılmasının uygun olacağını söyleyen, Ömer Nedirli isimli vatandaş, ‘’ Çadır kent olarak kullanıldığı doğrudur. Yaklaşık bir aydan beri yıkımını gerçekleştirirler. Bir aydan sonra hiçbir şey yapmadılar. Burası halen böyle. Sağa sola yapmaktansa buraya en azından konteyner şehir kurulup, esnafımız kullanılabilir. Trabzon caddesine şu an için yaptılar ama 12 Şubat Stadı merkezi konumda. Konteyner kent ya da esnafımız için küçük dükkanlar kurulabilir” dedi.

#4
Foto - Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

Stadın yıkımdan sonra atıl bir vaziyette olduğunu dile getiren esnaf Orhan Şirikçi ise, ‘’Bu enkaz giderilebilir. Kahramanmaraş’ın merkezinde olması rağmen, atıl bırakıldı güçsüz bırakıldı. Kenarlarına konteyner çarşılar yapıldı evet ama çok atıl vaziyette. Güzel bir park alanı, çocuklar için gençler için. Haftalık 150 bin insan geliyor ama bu gördüğünüz bu ortama geliyor’’ ifadelerini kullandı.

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