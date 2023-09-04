Depremden önce futbol sahasıydı! İşte 12 Şubat Stadı'nın son hali

Stadın merkezi konumda olduğunu ve konteyner kent yapılmasının uygun olacağını söyleyen, Ömer Nedirli isimli vatandaş, ‘’ Çadır kent olarak kullanıldığı doğrudur. Yaklaşık bir aydan beri yıkımını gerçekleştirirler. Bir aydan sonra hiçbir şey yapmadılar. Burası halen böyle. Sağa sola yapmaktansa buraya en azından konteyner şehir kurulup, esnafımız kullanılabilir. Trabzon caddesine şu an için yaptılar ama 12 Şubat Stadı merkezi konumda. Konteyner kent ya da esnafımız için küçük dükkanlar kurulabilir” dedi.