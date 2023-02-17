Depremde yaşadığı korkuyu işaret diliyle anlattı

Enkazda işitme cihazlarını kaybeden ve pili bitenlerin de bütün ihtiyaçlarını anında karşıladıklarının altını çizen Albay, şunları dile getirdi: "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın talimatıyla görevli tercüman arkadaşlarımız cihazlarıyla ilgili sorun yaşayanlar araştırıldı.150 sağır depremzedemize 4 bin 800 pil desteği, ayrıca 35 işitme engelli bireyimize cihaz ve iki kişiye de kablo desteği verildi, bütün ihtiyaçları giderildi. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren yaklaşık 1300 sağır depremzedemizin taleplerini karşılamak, farklı kurum ve kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak üzere tercümanlık hizmeti verildi. Öyle ki Kahramanmaraş'tan gelen işitme engelli annemiz Antalya'da doğum yaptı ve çok şükür işitme problemi olmayan bebek dünyaya getirdi. Bu süreçte işitme engelli gönüllü arkadaşlarımız bize çok destek oldu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bütün imkanları kendisine sağladık."