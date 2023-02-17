Depremde yaşadığı korkuyu işaret diliyle anlattı

Dernek Başkanı Çakar, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere, Şanlıurfa'ya tayini çıkan oğluna ev kiralamak için gitmişti. Şanlıurfa'daki bir otelde kaldıkları sırada depremi yaşayan Çakar, yaşadığı korkuyu Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işitme dili tercümanı Heves Albay aracıyla anlattı. Çakar, deprem sonrası Antalya'ya dönerek yardım kampanyalarında yer aldı, depremzede işitme engelliler için seferber oldu. Çakar, AA muhabirine, oğlunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrosunda Şanlıurfa'ya işitme engelli tercümanı olarak atandığını kaydetti. Deprem anında oğlu ve eşiyle otelde olduğunu ifade eden Çakar, "Deprem olunca ailemle beraber ayaklandık, çok korktuk. Yaşadığımıza şükrettik ama gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük, psikolojimiz bozuldu. Bankalar kapalıydı, yiyecek bir şey bulamadık, kafamız çok karıştı. Biraz sakinleşmek için bekledik." dedi.