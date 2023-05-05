2023-05-05 08:30:25 Depremde hayat kurtaran yöntem açıklandı! Dikkat çeken 'çök-kapan- tutun' raporu
Türkiye'den dört araştırmacı, 'çök-kapan- tutun' tekniği ile 'cenin pozisyonu'nu bilimsel olarak karşılaştırdı. Sonuçlar, Türkiye gibi binaların yıkılma riskinin yüksek olduğu ülkelerde, cenin pozisyonunun daha çok hayat kurtardığını ortaya koydu. Makale, geçen nisan ayında dünyanın en büyük afet kurumu WADEM dergisinde de yayımlandı. Çalışmayı yürüten isimlerden Doç. Dr. Sarper Yılmaz, "Deprem sırasında 'çök-kapan- tutun', bugün dünya bilim otoriteleri tarafından kabul edilen tek yöntem” diyerek, Türkiye’de hayat kurtaran asıl yöntemi açıkladı.