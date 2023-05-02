Depremde hasar gördü! Ashabı Kehf mağarasının son hali

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 kentten bir olan Diyarbakır’da 1’i boş, 7 yapı yıkılmış olup 417 vatandaş hayatını kaybetti. Depremlerden sadece evler değil, asırlık tarihi yapılarda zarar gördü. 5 bin yıllık UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan 5 bin yıllık surlardan, asırlık cami ve minarelere kadar zarar gördükleri tespit edildi. Bu yapıların yanı sıra Lice ilçesinde bulunan Ashab-ı Kehf Mağarası da 1300’lerde, 1966 Varto depremi, 1975 Lice depremi ve en son yıkım yaşadığı Kahramanmaraş merkezli depremden zarar gördüğü tespit edildi.