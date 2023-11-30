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Yaşam
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Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

2023-11-30 09:44:57
Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sırasında minaresi ve etrafındaki evlerin üzerine devrilmesi sonucu ağır hasar alan 5 asırlık cami restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açılmayı bekliyor.

#1
Foto - Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

Yavuz Sultan Selim Han’ın anneannesi Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle’nin eşi Şemsi Mah Hatun’un türbesinin içerisinde yer alan ve 1500’lü yıllarda yapılan Hatuniye Cami, 6 Şubat depremlerinde hasar aldı.

#2
Foto - Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

Minaresi ve etrafındaki evler cami üzerine devrilmesi sonucu ağır hasar alan ibadethanede vakit namazları cami avlusunda kılınıyor.

#3
Foto - Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

Camiye yakın zamanda restorasyon çalışmalarının başlanabileceği kanaatinde olduğunu ifade eden Cami İmam Hatibi Yaşar Kazmacı, “Dulkadiroğlu ilçemizde Şems Hatun camimiz 1519 yılında yapılmış bir camimiz. Yaklaşık 500 yıllık camimiz ayaktaydı son 6 Şubat depremlerinde minaresinin ve çevredeki evlerin camimizin üzerine yıkılması dolayısı ile ağır hasa aldı. Tamamen yıkılmadı ağır hasarlı durumda. Şuanda müftülüğümüz ile görüşerek camimizin son cemaat avlusunda vakit ve Cuma namazlarımızı eda ediyoruz. Camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır ve biz müdahale edemiyoruz. Yakın bir zamanda yılbaşına kadar buranın ihalesinin yapılacağı ve restorasyonu yapılacağıdır” ifadesini kullandı.

#4
Foto - Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

Caminin kısa sürede ibadete açılmasını ümit ettiklerini de söyleyen Kazmacı, “Dulkadir Beyi Alaüddevle’nin eşi Şemsi Mah Hatun adına yaptırdığı bir türbedir. Şemsi Mah Hatun aynı zamanda Yavuz Sultan Selim Han’ın anneannesidir. Buraya defnedilmiş ve daha sonra Alaüddevle tarafından eşi adına burada bir cami yapılmış. Çok sayıda ziyaretçi geliyordu ancak depremler sonrası ziyaretçiler gelmez oldu. İnşallah camimiz kısa sürede ibadete açılır” dedi.

#5
Foto - Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

#6
Foto - Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

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