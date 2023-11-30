Depremde hasar gördü! Açılmaları bekleniyor

Camiye yakın zamanda restorasyon çalışmalarının başlanabileceği kanaatinde olduğunu ifade eden Cami İmam Hatibi Yaşar Kazmacı, “Dulkadiroğlu ilçemizde Şems Hatun camimiz 1519 yılında yapılmış bir camimiz. Yaklaşık 500 yıllık camimiz ayaktaydı son 6 Şubat depremlerinde minaresinin ve çevredeki evlerin camimizin üzerine yıkılması dolayısı ile ağır hasa aldı. Tamamen yıkılmadı ağır hasarlı durumda. Şuanda müftülüğümüz ile görüşerek camimizin son cemaat avlusunda vakit ve Cuma namazlarımızı eda ediyoruz. Camimiz Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne bağlıdır ve biz müdahale edemiyoruz. Yakın bir zamanda yılbaşına kadar buranın ihalesinin yapılacağı ve restorasyonu yapılacağıdır” ifadesini kullandı.