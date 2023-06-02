Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"

UĞUR ASLAN'DAN YATILI OKUL İTİRAFI! Uğur Aslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir tarafıyla çok iyi. Kollektif yaşamı öğretiyor. Hayatla mücadele etmeyi, sorumluluk noktasında hızlı karar alıp pozitif sonuçlar elde etmeye yönelik çok ciddi bir hikayedir yatılı okul. Yatılı okula dair annemden babamdan ayrı kalma meselesi yaraladı beni biraz. "OĞLUMLA 2 GÜN AYRI KALMAYI DÜŞÜNEMEM" Hele dönem dönem iş için şiddetin girdiği dayak yemek zorunda kaldığınız bir durum. Ben daha talihsiz bir çocuktum. Benim kuşağım özellikle. Çünkü tam yatılı okula verildim. 80 ihtilali oldu. Bir de orada başka bir travma yaşadık falan. Yatılı okul, çok zevkli yanlarıyla beraber çok zor taraflarının da olduğu bir süreçti. Şimdi oğluma bakıyorum dönüp 'Nasıl verebilirler beni?' diye soruyorum. Şems'i bir yere verip 2 gün bile uzak kalmayı düşünemem."