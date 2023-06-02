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Medya
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Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"

2023-06-02 07:19:25
Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"

Oyuncu Uğur Aslan bir YouTube programına konuk oldu. Hatay dahil birçok ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 yakınını kaybeden Uğur Aslan, yaşadığı acıyı ifade etti. Gökhan Çınar'a 7 yaşından 15 yaşına kadar yatılı okulda okumak zorunda olduğunu açıklayan Aslan, bir kere babasına "8 yıl boyunca beni nasıl kenara attınız?" diye çıkıştığını belirtip "Dilim kopsaydı da demeseydim" ifadesini kullandı.

#1
Foto - Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"

Oyuncu Uğur Aslan Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay'da yaşayan aile üyelerini kaybeden şarkıcı ve oyuncu Uğur Aslan üzüntüsünü dile getirdi. Deprem sürecine ilişkin yapılan alaylı bir paylaşıma sinirlendiğini ifade eden Aslan, bu duruma anlam veremediğini söyledi. Uğur Aslan'ın çocukluğuna dair yaptığı bir itiraf ise programa damga vurdu.

#2
Foto - Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"

Hatay'da küçük bir köyde dünyaya geldiğini belirten Uğur Aslan köye en yakın okulun 30 - 40 km. mesafede olması sebebiyle 7 yaşında yatılı okula verildiğini belirtti.

#3
Foto - Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"

UĞUR ASLAN'DAN YATILI OKUL İTİRAFI! Uğur Aslan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bir tarafıyla çok iyi. Kollektif yaşamı öğretiyor. Hayatla mücadele etmeyi, sorumluluk noktasında hızlı karar alıp pozitif sonuçlar elde etmeye yönelik çok ciddi bir hikayedir yatılı okul. Yatılı okula dair annemden babamdan ayrı kalma meselesi yaraladı beni biraz. "OĞLUMLA 2 GÜN AYRI KALMAYI DÜŞÜNEMEM" Hele dönem dönem iş için şiddetin girdiği dayak yemek zorunda kaldığınız bir durum. Ben daha talihsiz bir çocuktum. Benim kuşağım özellikle. Çünkü tam yatılı okula verildim. 80 ihtilali oldu. Bir de orada başka bir travma yaşadık falan. Yatılı okul, çok zevkli yanlarıyla beraber çok zor taraflarının da olduğu bir süreçti. Şimdi oğluma bakıyorum dönüp 'Nasıl verebilirler beni?' diye soruyorum. Şems'i bir yere verip 2 gün bile uzak kalmayı düşünemem."

#4
Foto - Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"

Gökhan Çınar'ın "Bilmediğim için soruyorum o yaşta yatılı okula vermelerinin sebebi neydi?" demesi üzerine açıklamalarını sürdüren Aslan şu ifadeleri kullandı: "En yakın okul 30 - 40 km. mesafedeydi. Ben de parlak bir çocuktum. Babamın ağası, 'Uğur'u okutmalıyız' diyor ve yatılı okul hikayesi nedeniyle biraz da ayrılık faturası kesiliyor. "8 YIL BOYUNCA BENİ NASIL KENARA ATTINIZ?" Gökhan Çınar'ın bu nedenle ailesine bir kızgınlığı olup olmadığını sorması üzerine açıklamada bulunan Uğur Aslan "Babamla bir kere didişmemiz oldu. Dilip kopsaydı da demeseydim. Çok kötü hissettim kendimi sonra. Çok ağır bir cümleydi. '8 yıl boyunca beni nasıl kenara attınız?' diye bir cümle kurdum yılar önce. Sonra döndüm özür diledim" dedi. Babasının "Görüyorsun halimizi" diyerek eğitim için gönderdiğini vurgulayan Aslan 'Dönüp baktığımda yatılı okula iyi ki de gitmişim' diyorum" ifadesini kullandı.

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