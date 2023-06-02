2023-06-02 07:19:25 Depremde 11 yakınını kaybetmişti! Uğur Aslan'ın büyük pişmanlığı! "Dilim kopsaydı da demeseydim"
Oyuncu Uğur Aslan bir YouTube programına konuk oldu. Hatay dahil birçok ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremde 11 yakınını kaybeden Uğur Aslan, yaşadığı acıyı ifade etti. Gökhan Çınar'a 7 yaşından 15 yaşına kadar yatılı okulda okumak zorunda olduğunu açıklayan Aslan, bir kere babasına "8 yıl boyunca beni nasıl kenara attınız?" diye çıkıştığını belirtip "Dilim kopsaydı da demeseydim" ifadesini kullandı.