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Türkiye
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Deprem şehitleri toprağa veriliyor

2023-02-09 16:12:26
Deprem şehitleri toprağa veriliyor

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkım büyük oldu.

#1
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

Adana, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'in içinde bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı.

#2
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

Şanlıurfa ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları sona ererken diğer illerde çalışmalar devam ediyor.

#3
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

Bu büyük felakette şimdiye kadar 14 bin 14 kişi yaşamını yitirdi.

#4
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

Tarihin en büyük kayıplarından birini verdiğimiz şu günlerde kaybettiğimiz canlar için defin işlemleri başladı.

#5
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

Kahramanmaraş'ta belirlenen alanlarda kazılan mezarlara depremzedeler yakınlarını defnediyor.

#6
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

Bölgeden gelen görüntüler yürek yakıyor.

#7
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

İşte bölgeden görüntüler...

#8
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

İşte bölgeden görüntüler...

#9
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

İşte bölgeden görüntüler...

#10
Foto - Deprem şehitleri toprağa veriliyor

İşte bölgeden görüntüler...

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