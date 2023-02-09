2023-02-09 16:12:26 Deprem şehitleri toprağa veriliyor
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkım büyük oldu.
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Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerde yıkım büyük oldu.
Adana, Şanlıurfa, Kilis, Hatay, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye, Malatya ve Gaziantep'in içinde bulunduğu 10 ilde binlerce bina yıkıldı.
Şanlıurfa ve Kilis'te arama kurtarma çalışmaları sona ererken diğer illerde çalışmalar devam ediyor.
Bu büyük felakette şimdiye kadar 14 bin 14 kişi yaşamını yitirdi.
Tarihin en büyük kayıplarından birini verdiğimiz şu günlerde kaybettiğimiz canlar için defin işlemleri başladı.
Kahramanmaraş'ta belirlenen alanlarda kazılan mezarlara depremzedeler yakınlarını defnediyor.
Bölgeden gelen görüntüler yürek yakıyor.
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
İşte bölgeden görüntüler...
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