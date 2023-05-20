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Deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek

2023-05-20 11:13:05
Deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremlerinin en fazla etkilediği kentlerden biri olan Malatya'da, deprem sonrasında temeli atılan konutlar hızla yükseliyor.

#1
Foto - Deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek

Gelinciktepe bölgesinde inşası süren 599 konutluk 17 blokun temel demiri bağlandı, betonu döküldü. 3 blokta tünel kalıp imalatı devam ediyor. 77 gün önce temeli atılan 599 konutun 193 gün sonra teslim edilmesi öngörülüyor.

#2
Foto - Deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, TOKİ'nin deprem konutlarının inşasını sürdürdüğünü söyledi.

#3
Foto - Deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek

Gelinciktepe bölgesinde inşa edilen 2. etap deprem konutlarının inşasının hızla ilerlediğini belirten Güder, "13 Nisan'da temel atma törenini gerçekleştirdik, kentin bir çok yerinde. Biz de o gün bu bölgede Sayın Cumhurbaşkanımızın temel atma törenine katıldık. Kısa bir süre içerisinde konutların yükselmiş olduğunu görüyoruz. Malatya'mızda yaklaşık 66 bin deprem konutunun inşasının bir kısmına başlanıldı, bir kısmına başlanılacak. Şu an kentte yaklaşık 14 bin konutun temelleri atılmış oldu. Etaplar halinde binalarımız yükseliyor. Kent merkezinde 66 bin, köylerde ise 25 bin civarında konut yapılarak, kısa süre içerisinde vatandaşlarımıza teslim edilecek." diye konuştu.

#4
Foto - Deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek

Konutların en kısa sürede tamamlanarak hak sahiplerine verilmesi için çalışmaların ivedilikle yürütüldüğünü dile getiren Güder, "Deprem bölgelerinin hepsi şantiyeye dönmüş durumda. Hükümetimiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile TOKİ aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bir yıl içerisinde inşallah depremzedeler kendi konutuna kavuşmuş olacak. Battalgazi ilçesinde köy konutları da dahil 55 bin civarında konutun inşa edilmesi hedefleniyor." dedi.

#5
Foto - Deprem konutları 193 gün sonra teslim edilecek

Güder, Gelinciktepe'de Elazığ merkezli 2020 yılında meydana gelen deprem sonrası depremzedeler için 2 bin 500 civarında konut inşa edildiğini anımsattı. Bölgenin zemininin kayaçlardan oluştuğuna dikkati çeken Güder, "Zemin çok güçlü. Allah vermesin ama 8'in üzerindeki depreme bile dayanıklı bir zemin var. Burada konut alanını sınırlı tutmayacağız, ne kadar konut sığarsa inşa etmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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