Deprem çarşısında hayat mücadelesi

Hassa Esnaf Odası Başkanı Adnan Uzun , asrın felaketinde esnafların yüzde doksanının dükkanlarını kaybettiğini belirterek “Önceden Hassa merkezimizde ortalama 120 ile 150 arasında esnafımız vardı. Esnafımızın yüzde doksanı iş yerlerini kaybettiler. Şu anda Yozgat Giresun Esnaf Çarşısı adı altında iş yeri yapıldı. Buradan Yozgat Valimizden, Hassa ilçe Kaymakamımızdan, Hassa Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Hep beraber bu yarayı sarmaya hazırız. Şu anda burada çarşımızda 46 esnafımız var. Yerlerine yerleştiler. Ufaktan çalışıyorlar artık. Şu anda öncekine göre çok şükürler olsun. İyiyiz şu anda ama daha iyi olacağına da inanıyoruz. Bunun mücadelesini de veriyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız” dedi.