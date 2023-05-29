Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Mahallelerde köy evlerinin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Zelyurt, “Teslim edilen bu konutların devamında mahallelerimizde köy evi konutları tüm hızıyla devam ediyor. Savaklı mahallemizdeyiz mahallemizde 48 konutumuzun ilk temeli kazılmış durumda bunun devamında bir çok mahallemizde köy evleri ihale edildi. Suçatı, Şatıroba mahallelerimizde ihale edildi, ayrıca Söğüt ve Altıntop mahallelerimizde ise daha önceden ihalesi yapılmış olup köy evleri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Diğer mahallelerimizde köy evi yapımında vatandaşlarımızın hak sahipliği ve köylerinde yapılmasını talep etmelerinden dolayı gecikmeler var. Devletimiz çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Çevre Şehirciliğimiz, AFAD Müdürlüğümüz, Milletvekillerimiz, Kurum amirlerimiz ve Bakanlıklarımız hepsi faal bir şekilde çalışarak depremin yaralarını tüm hızıyla sarıyorlar ve sarmaya da devam edecekler. İnşallah bu süreç tüm hızıyla devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Savaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Alkan ise mahallesinde yapımına başlanan köy evlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.