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Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

2023-05-29 11:15:33
Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

'Asrın felaketi'nde büyük yıkıma uğrayan Malatya Doğanşehir’de TOKİ deprem konutları ve Köy Evleri hızla yükseliyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

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Foto - Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Malatya Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, depremin İlçe merkezi ve Mahallerinde büyük yıkıma neden olduğunu belirterek, “6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremden donra ilçemizde kalıcı konutların yapımı tüm hızıyla devam ediyor. İlçe merkezinde Tavşantepe, Altıntop mahallesi bölgesinde ilk etapta 349, ikinci etapta 603 olacak şekilde 952 konutun ihalesi yapılmış olup akabinde 724 konutun ihalesi yapılarak toplamda 1676 konut ilçe merkezinde ihale edilmiş durumda, bunlardan ilk yapılan ihalenin on birinci ayda vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacaktır” dedi.

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Foto - Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Mahallelerde köy evlerinin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Zelyurt, “Teslim edilen bu konutların devamında mahallelerimizde köy evi konutları tüm hızıyla devam ediyor. Savaklı mahallemizdeyiz mahallemizde 48 konutumuzun ilk temeli kazılmış durumda bunun devamında bir çok mahallemizde köy evleri ihale edildi. Suçatı, Şatıroba mahallelerimizde ihale edildi, ayrıca Söğüt ve Altıntop mahallelerimizde ise daha önceden ihalesi yapılmış olup köy evleri çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Diğer mahallelerimizde köy evi yapımında vatandaşlarımızın hak sahipliği ve köylerinde yapılmasını talep etmelerinden dolayı gecikmeler var. Devletimiz çok hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde Çevre Şehirciliğimiz, AFAD Müdürlüğümüz, Milletvekillerimiz, Kurum amirlerimiz ve Bakanlıklarımız hepsi faal bir şekilde çalışarak depremin yaralarını tüm hızıyla sarıyorlar ve sarmaya da devam edecekler. İnşallah bu süreç tüm hızıyla devam edecek. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Savaklı Mahalle Muhtarı Mehmet Alkan ise mahallesinde yapımına başlanan köy evlerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

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