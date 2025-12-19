DHA Giriş Tarihi: Günün en acı haberi Malatya'dan
Günün en acı haberi Malatya'dan geldi.
Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletme stajyer olarak çalıştığı öğrenilen Buğrahan Sağdıç, sabah işe gitmek için tren raylarından yolun karşısına geçmeye çalıştı
Bu sırada Elazığ istikametinden gelen yük treninin çarptığı Sağdıç, yaşamını yitirdi. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi
Sağdıç'ın cansız bedeni, trenin atından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Makinist gözaltına alınırken, olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
