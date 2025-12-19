  • İSTANBUL
Gündem
6
Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
Günün en acı haberi Malatya'dan geldi.

#1
Foto - Günün en acı haberi Malatya'dan

Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

#2
Foto - Günün en acı haberi Malatya'dan

Organize Sanayi Bölgesi'nde bir işletme stajyer olarak çalıştığı öğrenilen Buğrahan Sağdıç, sabah işe gitmek için tren raylarından yolun karşısına geçmeye çalıştı

#3
Foto - Günün en acı haberi Malatya'dan

Bu sırada Elazığ istikametinden gelen yük treninin çarptığı Sağdıç, yaşamını yitirdi. Olayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

#4
Foto - Günün en acı haberi Malatya'dan

Sağdıç'ın cansız bedeni, trenin atından çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Günün en acı haberi Malatya'dan

Makinist gözaltına alınırken, olay ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

