2024-07-27 09:04:51 Denizi olmayan Erzincan'da üretilen balıklar Trabzon ve Elâzığ'a sevk ediliyor
Erzincan'ın Tercan ilçesi Tuzla Çayında alabalık tesisinde üretilen balıklar Trabzon ve Elâzığ'a sevk ediliyor. Erzincan'da devlet desteğiyle kapasiteleri artırılan alabalık tesislerinin sayısı ve üretimi gün geçtikçe artıyor. Tuzla Çayında bulunan ve ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta olan Tercan Su Ürünleri Tesisinde balık üretim çalışmaları aralıksız sürüyor. Yetiştirilen alabalıklar, belirli bir kilograma ulaştıktan sonra somon olması için Trabzon ve Elâzığ illerine sevk ediliyor.