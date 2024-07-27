Denizi olmayan Erzincan'da üretilen balıklar Trabzon ve Elâzığ'a sevk ediliyor

“Alabalık üretiminde devlet desteğiyle ülkede büyük bir kazanç elde edilecek.” Erzincan Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Serkan Kütük, söz konusu alabalık tesisinde yavru ve sofralık alabalık üretimi yapıldığını kaydetti. Kütük, “Özellikle Erzincan ilimizde denizi olmayan bölge olarak üretmiş olduğumuz balığı Karadeniz'e göndermek kaydıyla burada Karadeniz somonu olarak üretimini yapıp bunu ihracata göndermiş olacağız. Bu sayede büyük bir gelir elde edilmiş olacak ve büyük bir istihdam sağlanmış olacak. Öte yandan 2023 yılında desteklemelerimiz de devam etmekte. Alabalık ve sofralık alabalık üretimimizde bakanlığımız tarafından desteklemeler devam ediyor. Yeni yayınlanan tebliğiyle beraber bu desteklemelerimiz artırarak ülkemizde büyük bir kazanç elde etmiş olacağız.” şeklinde konuştu.