2023-03-02 20:44:27 Denizde tespit edildi! Harekete geçildi
Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkarılan cisim Samsun'dan gelecek uzman ekipler tarafından incelenecek.
Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkarılan cisim Samsun'dan gelecek uzman ekipler tarafından incelenecek.
Altınordu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede deniz yüzeyinde varil büyüklüğünde bir cisim fark edildi.
Vatandaşlar, bunun üzerine güvenlik birimlerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenliği sağladıktan sonra çalışma başlattı.
Cisim, bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü şekilde kıyıya çıkarıldı.
Cismin etrafı ekipler tarafından şeritle çevrilerek muhafaza altına alındı.
Henüz ne olduğu tespit edilemeyen cismin, yarın Samsun'dan gelecek uzman ekiplerce inceleneceği öğrenildi.
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