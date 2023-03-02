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Aktüel
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Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

2023-03-02 20:44:27
Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

Ordu'da denizde görülerek kıyıya çıkarılan cisim Samsun'dan gelecek uzman ekipler tarafından incelenecek.

#1
Foto - Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

Altınordu ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede deniz yüzeyinde varil büyüklüğünde bir cisim fark edildi.

#2
Foto - Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

Vatandaşlar, bunun üzerine güvenlik birimlerine ihbarda bulundu.

#3
Foto - Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

Ekipler, çevrede güvenliği sağladıktan sonra çalışma başlattı.

#5
Foto - Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

Cisim, bomba imha uzmanı ekiplerince kontrollü şekilde kıyıya çıkarıldı.

#6
Foto - Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

Cismin etrafı ekipler tarafından şeritle çevrilerek muhafaza altına alındı.

#7
Foto - Denizde tespit edildi! Harekete geçildi

Henüz ne olduğu tespit edilemeyen cismin, yarın Samsun'dan gelecek uzman ekiplerce inceleneceği öğrenildi.

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