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Hayat-Aktüel
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Deniz üzerinde tabaka oluştu! Müsilaj zannedildi

2023-04-13 22:44:13
Deniz üzerinde tabaka oluştu! Müsilaj zannedildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sahil kıyısında oluşan deniz kirliliğini vatandaşlar müsilaja benzetti.

#1
Foto - Deniz üzerinde tabaka oluştu! Müsilaj zannedildi

Ereğli'deki sahil kıyısında yaklaşık 1 kilometrelik alanda deniz kirliliği gözlemlendi.

#2
Foto - Deniz üzerinde tabaka oluştu! Müsilaj zannedildi

Gemilerden bırakıldığı tahmin edilen atık nedeniyle deniz üzerinde yağ ve çöp tabakası oluştu.

#3
Foto - Deniz üzerinde tabaka oluştu! Müsilaj zannedildi

Sahilin bir ucundan başlayıp uzanan kirlilik nedeniyle deniz üzerinde olumsuz görüntüler oluştu. Havanın güzel olması nedeniyle sahil bandında yürüyüş yapan bazı vatandaşlar ise denizdeki kirliğini müsilaj şeklinde yorumladı.

#4
Foto - Deniz üzerinde tabaka oluştu! Müsilaj zannedildi

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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