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Deniz Kuvvetleri, dostu düşmanı milli sistemle ayıracak

2022-01-30 16:54:22
Deniz Kuvvetleri, dostu düşmanı milli sistemle ayıracak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bugüne kadarki en kapsamlı modernizasyon projesi kapsamında çok sayıda deniz platformuna milli Dost Düşman Tanıma Tanıtma Sistemi (IFF) entegre ediliyor.

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Foto - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, ASELSAN tarafından geliştirilen IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında entegrasyon ve kabul faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Yavuz sınıfı firkateynlerde, Kılıç-II sınıfı hücumbotlarda ve Tuzla sınıfı karakol gemilerinde liman ve deniz kabul testleri tamamlandı. Kabul faaliyetlerine yoğun şekilde devam edilecek. Entegrasyon kapsamında, platform inceleme ve analiz faaliyetleri, platform entegrasyon tasarımı ve üretimi, sorgulayıcı kontrol ve sergileme birimi tasarımı ve üretimi, veri uyumlama birimleri (radar, elektronik harp, güç, platform verileri), mekanik uyumlama birimleri, savaş yönetim sistemi entegrasyonu, EMI/EMC etkileşim analizleri/testleri, montaj/entegrasyon faaliyetleri, kullanıcı, bakım ve montaj entegrasyon eğitimleri gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bugüne kadar gerçekleştirilen, platform sayısı ve tasarım çözümü çeşitliliği bakımından en kapsamlı modernizasyon projesi olma özelliğini taşıyan IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında, pek çok farklı sınıfta deniz platformuna ASELSAN IFF Mod 5/S Sorgulayıcı ve Cevaplayıcı entegrasyonu gerçekleştiriliyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, ASELSAN tarafından geliştirilen IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında entegrasyon ve kabul faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Yavuz sınıfı firkateynlerde, Kılıç-II sınıfı hücumbotlarda ve Tuzla sınıfı karakol gemilerinde liman ve deniz kabul testleri tamamlandı. Kabul faaliyetlerine yoğun şekilde devam edilecek. Entegrasyon kapsamında, platform inceleme ve analiz faaliyetleri, platform entegrasyon tasarımı ve üretimi, sorgulayıcı kontrol ve sergileme birimi tasarımı ve üretimi, veri uyumlama birimleri (radar, elektronik harp, güç, platform verileri), mekanik uyumlama birimleri, savaş yönetim sistemi entegrasyonu, EMI/EMC etkileşim analizleri/testleri, montaj/entegrasyon faaliyetleri, kullanıcı, bakım ve montaj entegrasyon eğitimleri gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bugüne kadar gerçekleştirilen, platform sayısı ve tasarım çözümü çeşitliliği bakımından en kapsamlı modernizasyon projesi olma özelliğini taşıyan IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında, pek çok farklı sınıfta deniz platformuna ASELSAN IFF Mod 5/S Sorgulayıcı ve Cevaplayıcı entegrasyonu gerçekleştiriliyor.

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Foto - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemleri geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor. NATO orduları en yeni dost-düşman sorgulama sistemi olarak IFF Mod 5/S'ye geçiş yapıyor. Türkiye bu alanda kendi özgün çözümlerini geliştirerek platformlarına entegre ediyor. IFF Mod 5/S, önceki modlara göre daha uzun menzilden sorgulama, dinleme, karıştırma ve aldatmaya karşı artırılmış direnç, yüksek tanımlama kabiliyeti ve milli kripto cihazı kullanımı gibi özelliklerle üstünlükler sağlıyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2018'de IFF Mod 5/S cevaplayıcı, kısa-orta menzilli sorgulayıcı, uzun menzilli sorgulayıcı, birleşik sorgulayıcı-cevaplayıcı sistemlerinin geliştirilmesi, seri üretiminin yapılması ve platformlarla birleştirilmesine yönelik sözleşme imzalandı. Sözleşme kapsamında, görev icra eden dost platformların sorgulama ve cevaplama yöntemiyle hızlı ve doğru şekilde teşhis edilmesini sağlayan dost-düşman tanıma ve tanıtma sistemleri geliştirilerek güvenlik güçlerinin kullanımına sunuluyor. NATO orduları en yeni dost-düşman sorgulama sistemi olarak IFF Mod 5/S'ye geçiş yapıyor. Türkiye bu alanda kendi özgün çözümlerini geliştirerek platformlarına entegre ediyor. IFF Mod 5/S, önceki modlara göre daha uzun menzilden sorgulama, dinleme, karıştırma ve aldatmaya karşı artırılmış direnç, yüksek tanımlama kabiliyeti ve milli kripto cihazı kullanımı gibi özelliklerle üstünlükler sağlıyor.

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