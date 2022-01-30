Deniz Kuvvetleri, dostu düşmanı milli sistemle ayıracak

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı öncülüğünde, ASELSAN tarafından geliştirilen IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında entegrasyon ve kabul faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda, Yavuz sınıfı firkateynlerde, Kılıç-II sınıfı hücumbotlarda ve Tuzla sınıfı karakol gemilerinde liman ve deniz kabul testleri tamamlandı. Kabul faaliyetlerine yoğun şekilde devam edilecek. Entegrasyon kapsamında, platform inceleme ve analiz faaliyetleri, platform entegrasyon tasarımı ve üretimi, sorgulayıcı kontrol ve sergileme birimi tasarımı ve üretimi, veri uyumlama birimleri (radar, elektronik harp, güç, platform verileri), mekanik uyumlama birimleri, savaş yönetim sistemi entegrasyonu, EMI/EMC etkileşim analizleri/testleri, montaj/entegrasyon faaliyetleri, kullanıcı, bakım ve montaj entegrasyon eğitimleri gerçekleştiriliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile bugüne kadar gerçekleştirilen, platform sayısı ve tasarım çözümü çeşitliliği bakımından en kapsamlı modernizasyon projesi olma özelliğini taşıyan IFF Mod 5/S Deniz Platformları Entegrasyon Projesi kapsamında, pek çok farklı sınıfta deniz platformuna ASELSAN IFF Mod 5/S Sorgulayıcı ve Cevaplayıcı entegrasyonu gerçekleştiriliyor.