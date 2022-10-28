Deniz kaplumbağaları özgürlüğe kulaç attı

İztuzu Plajı’nın 2008 yılında İngiliz The Times gazetesi tarafından “Avrupa'nın en iyi korunan açık alanı (Best Open Place Europe-2008)” ödülünü almaya hak kazandığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü H. Abdullah Uçan, “Deniz kaplumbağaları İztuzu Plajı'nda her yıl yumurtlama dönemini sağlıklı bir şekilde geçirerek, kumda açtıkları çukurların içerisine tek seferde 100’e yakın yumurta bırakıyor ve yaklaşık 2 aylık kuluçka döneminden sonra gece yumurtadan çıkarak denize ulaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bu türlerin denize göç yollarının, beslenme ve kışlama alanlarının belirlenmesi, bu alanların koruma altına alınması ve bilim insanlarına araştırma fırsatı sunulması amacıyla, 2020 yılında 8 adet, 2021 yılında da 10 adet deniz kaplumbağasına uydu takip cihazı takılarak izleme altına alındı” diyerek uydu sinyallerine göre oluşan rotaların, Genel Müdürlüğün internet sitesinden anlık takip edilebildiğini belirtti.