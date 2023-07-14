Demir çağından günümüze uzanıyor! Gelin Odaları'nın sırrı ne?

Pülümür ilçesinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan yerden yaklaşık 150- 200 metre yükseklikteki sarp bir kayalık tepe üzerine inşa edilmiş olan Gelin Odaları, dört ayrı kaya mezarı, kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller, bu kompleksin temel unsurlarını oluşturuyor. Yöre insanları tarafından 'Kral Mezarı' olarak adlandırılan kaya mezarı yapısı, nişler ve bazı kaya fasadları, Gelin Odaları'nın Orta Demir Çağı'nda yapıldığına işaret ediyor. Arkeolojik sit alanının inşa edildikten sonra Helenistik Dönemde kullanıldığı düşünülüyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan, yaptıkları arkeolojik araştırmalarla Gelin Odaları'nın büyük bir yapı kompleksinden oluştuğunu ortaya koyduklarını söyledi.