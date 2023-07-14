Demir çağından günümüze uzanıyor! Gelin Odaları'nın sırrı ne?

Gelin Odaları'nın temel unsurlarından bahseden Dr. Erdoğan, “Bu yapının temel unsurlarını dört ayrı kaya mezarı, kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller oluşturuyor. Gelin Odaları'nın genel olarak görünümünü tasvir etmek gerekirse iki ana kaya platformu üzerinde kurulduğu söylenebilir. Geniş bir alana yayılan ve içerisinde değişik tipte yapıları barındıran Gelin Odaları'nın Doğu Anadolu arkeolojisi için ayrıksı bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir yerleşimden bağımsız bir nekropol, bu nekropol alanıyla ilişkili açık hava tapınım alanları içeren böyle bir yapı kompleksinin bir benzeri bölgede bulunmuyor” dedi. Gelin Odaları'nın kaya mezarları olması nedeniyle atalar kültür ve ölümden sonra yaşam gibi çeşitli dinsel inanışlarına ev sahipliği yaptığını inandıklarının kaydeden Erdoğan, “Dolasıyla Gelin Odaları'nın çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği bir açık hava tapınım yapı kompleksini olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır” ifadelerini kullandı.