  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür Sanat
4
Demir çağından günümüze uzanıyor! Gelin Odaları'nın sırrı ne?

2023-07-14 20:54:57
Demir çağından günümüze uzanıyor! Gelin Odaları'nın sırrı ne?

Tunceli'de bulunan Gelin Odaları'nın sırrı yapılan arkeolojik çalışmalarla çözülecek.

#1
Foto - Demir çağından günümüze uzanıyor! Gelin Odaları'nın sırrı ne?

Tunceli'de son zamanlarda yapılan arkeolojik araştırmalar, Pülümür ilçesinde bulunan Gelin Odaları'nın kaya mezarları ve açık hava tapınım alanlarından oluşan büyük bir yapı kompleksi olduğunu ortaya koydu. Demir Çağı'nda yapıldığı belirtilen kompleksin bölgede başka bir örneğinin olmadığı kaydedildi.

#2
Foto - Demir çağından günümüze uzanıyor! Gelin Odaları'nın sırrı ne?

Pülümür ilçesinde kuzey-güney doğrultusunda uzanan yerden yaklaşık 150- 200 metre yükseklikteki sarp bir kayalık tepe üzerine inşa edilmiş olan Gelin Odaları, dört ayrı kaya mezarı, kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller, bu kompleksin temel unsurlarını oluşturuyor. Yöre insanları tarafından 'Kral Mezarı' olarak adlandırılan kaya mezarı yapısı, nişler ve bazı kaya fasadları, Gelin Odaları'nın Orta Demir Çağı'nda yapıldığına işaret ediyor. Arkeolojik sit alanının inşa edildikten sonra Helenistik Dönemde kullanıldığı düşünülüyor. Yozgat Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Serkan Erdoğan, yaptıkları arkeolojik araştırmalarla Gelin Odaları'nın büyük bir yapı kompleksinden oluştuğunu ortaya koyduklarını söyledi.

#3
Foto - Demir çağından günümüze uzanıyor! Gelin Odaları'nın sırrı ne?

Gelin Odaları'nın temel unsurlarından bahseden Dr. Erdoğan, “Bu yapının temel unsurlarını dört ayrı kaya mezarı, kaya fasadları, nişler, kaya platformları, kayaya oyulmuş merdivenler ve basamaklı tüneller oluşturuyor. Gelin Odaları'nın genel olarak görünümünü tasvir etmek gerekirse iki ana kaya platformu üzerinde kurulduğu söylenebilir. Geniş bir alana yayılan ve içerisinde değişik tipte yapıları barındıran Gelin Odaları'nın Doğu Anadolu arkeolojisi için ayrıksı bir yere sahip olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir yerleşimden bağımsız bir nekropol, bu nekropol alanıyla ilişkili açık hava tapınım alanları içeren böyle bir yapı kompleksinin bir benzeri bölgede bulunmuyor” dedi. Gelin Odaları'nın kaya mezarları olması nedeniyle atalar kültür ve ölümden sonra yaşam gibi çeşitli dinsel inanışlarına ev sahipliği yaptığını inandıklarının kaydeden Erdoğan, “Dolasıyla Gelin Odaları'nın çeşitli ritüellerin gerçekleştirildiği bir açık hava tapınım yapı kompleksini olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Bir dönem Türkiye'nin ilk 3 büyük şirketinden biriydi! İflası istendi
Ekonomi

Bir dönem Türkiye'nin ilk 3 büyük şirketinden biriydi! İflası istendi

2012 yılında ölen Şehmus Tatlıcı’nın, ilk evliliğinden olan oğlu Taha Tatlıcı, Şe-Tat Madencilik AŞ’nin iflasını istedi.
Araplardan Trabzon kararı! Bölge sakinleri şaşkın, uçaklar peş peşe inmeye başladı
Ekonomi

Araplardan Trabzon kararı! Bölge sakinleri şaşkın, uçaklar peş peşe inmeye başladı

Körfez ülkelerinden Trabzon'a akın resmen başladı. Kente her gün 35 charter uçağıyla 4500 turist geliyor.
Putin'e helal olsun! Resmen yasaklandı
Dünya

Putin'e helal olsun! Resmen yasaklandı

Rus Parlamentosunda cinsiyet değişikliğini yasaklayan yasa tasarısı kabul edildi

Devlet Bahçeli ne demek istedi? FETÖ çıkışı olay oldu
Medya

Devlet Bahçeli ne demek istedi? FETÖ çıkışı olay oldu

Sözcü yazarı Aytunç Erkin, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasındaki FETÖ ve “kripto” vurgusuna dikkati çektiği bugünkü yazısında, “..
Medya

"Menzil Şeyhi" ile ilgili saçma sapan çıkış! O haberi duyunca çok öfkelenmiş

Menzil Şeyhi Seyyid Abdülbâkî Elhüseynî, tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti. Menzil Şeyhi’nin cenaze töreni için THY Adıyaman'a ..
Hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiriyor! Flaş gelişme tüm Türkiye’ye duyuruldu
Gündem

Hem ev sahiplerini hem de kiracıları ilgilendiriyor! Flaş gelişme tüm Türkiye’ye duyuruldu

Konut kiralarında uygulanacak artışları yüzde 25’le sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23