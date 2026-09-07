DEM Parti’nin adı bir defa daha değişiyor: İşte herkesin merak ettiği yeni isimleri
DEM Parti'nin 5'inci Olağan Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Pervin Buldan, partisini birkaç ay sonra yeniden bir kongre yapacağını belirterek, "Yeni bir inşa dönemine giriyoruz. Türkiye halklarıyla birlikte bu inşa döneminde barışı kalıcı hale getirebilmek için büyük mücadele vereceğiz. Birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz" dedi.