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DEM Parti’nin adı bir defa daha değişiyor: İşte herkesin merak ettiği yeni isimleri

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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DEM Parti’nin adı bir defa daha değişiyor: İşte herkesin merak ettiği yeni isimleri

DEM Parti'nin 5'inci Olağan Kongresi'nde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Pervin Buldan, partisini birkaç ay sonra yeniden bir kongre yapacağını belirterek, "Yeni bir inşa dönemine giriyoruz. Türkiye halklarıyla birlikte bu inşa döneminde barışı kalıcı hale getirebilmek için büyük mücadele vereceğiz. Birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz" dedi.

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Foto - DEM Parti’nin adı bir defa daha değişiyor: İşte herkesin merak ettiği yeni isimleri

Dem Parti 5’inci Olağan Kongresi, Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kongrede Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden Eş Genel Başkan seçildi. TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, kongrede yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun diyelim. Yeni bir inşa dönemine giriyoruz parti olarak. Türkiye halklarıyla birlikte bu inşa döneminde barışı kalıcı bir hale getirebilmek için büyük bir mücadele vereceğiz" dedi.

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Foto - DEM Parti’nin adı bir defa daha değişiyor: İşte herkesin merak ettiği yeni isimleri

Buldan, Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu belirterek, "En azından bugünkü kongreden sonra eş genel başkanlarımızın vermiş olduğu mesajlar açık ama şunu ekleyebilirim tabii ki. Türkiye'nin barışa ihtiyacı var. Toplumsal bir barışa ihtiyacı var ve bunun artık adımları atıldı. Yeni yeni aşamalar var önümüzde" diye konuştu. Yeni aşamaların krizsiz ve pürüzsüz ilerlemesi gerektiğini ifade eden Buldan, "Bu yeni aşamalar krizsiz, pürüzsüz ve toplumun hak ettiği bir barış sürecini hep birlikte inşa etmemiz gerekiyor. Yeni partimiz bugünden itibaren bu merdivenleri çıkmaya başlayacak" dedi.

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Foto - DEM Parti’nin adı bir defa daha değişiyor: İşte herkesin merak ettiği yeni isimleri

Buldan, birkaç ay içinde yeniden bir kongre yapılacağını belirterek, "Muhtemelen birkaç ay sonra yeniden bir kongreyle aslında Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz. Bunun bugün ilk mesajı verildi, adımı atıldı" ifadelerini kullandı. Buldan, "Hepimize hayırlı olsun diyorum. Türkiye halklarına hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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Yorumlar

Vay vay

Ocalan partisi mi olacak..Öcalan dem partiyi kapatıyor, yeni bir parti kurduruyor..imralidan yönetecek..
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