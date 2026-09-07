Afrika’da Türk rüzgarı: Enerji filomuzu koruyan TCG Göksu, Mogadişu’yu ablukaya aldı
Türk enerji filosunun stratejik faaliyetlerine refakat ve koruma görevi yürüten TCG Göksu fırkateyni, başarıyla Somali'nin başkenti Mogadişu’ya ulaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türk enerji filosunun stratejik faaliyetlerine refakat ve koruma görevi yürüten TCG Göksu fırkateyni, başarıyla Somali'nin başkenti Mogadişu’ya ulaştı.
Bölgedeki Türk varlığını ve denizlerdeki caydırıcılığımızı en üst seviyeye çıkaran kritik sevkiyat, Mavi Vatan'ın sınırlarının ötesindeki gücümüzü gözler önüne serdi.
Türk donanmasının üstün kabiliyetleri, Doğu Afrika'daki tüm stratejik dengeleri Türkiye'nin lehine çevirirken enerji hatlarımızın güvenliğini demirden bir zırhla koruyor. Uluslararası sularda bayrağımızı gururla dalgalandıran TCG Göksu, Türkiye'nin küresel deniz gücü vizyonunun en somut göstergelerinden biri oldu.
Gerçekleştirilen bu görev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünyanın dört bir yanında operasyon icra edebilme kabiliyetini bir kez daha kanıtladı.
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