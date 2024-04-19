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DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi kararı

2024-04-19 23:06:03
DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi kararı

DEM Partili Tunceli Belediyesi, sosyal medya hesabının kullanıcı adını değiştirme kararı aldı.

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Foto - DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi kararı

31 Mart Yerel Seçimlerinde DEM Parti yönetimine geçen Tunceli Belediyesi'nin yeni başkanı Cevdet Konak'tan skandal bir olaya imza attı. Türkiye Komünist Partisi'nden, DEM Parti'ye geçen Tunceli Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabının ismi "Dersim Belediyesi" olarak değiştirildi.

#2
Foto - DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi kararı

Söz konusu değişiklik sosyal medyada infial yarattı. Çok sayıda vatandaş Tunceli Belediyesi'nin 'Dersim' ismiyle değiştirilmesine yoğun tepki gösterdi.

#3
Foto - DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi kararı

Öte yandan Tunceli Belediyesi’nin resmi hesabının DEM Parti tarafından Dersim Belediyesi olarak değiştirilmesinin ardından hesap kapatıldı.

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Foto - DEM Parti'den skandal Tunceli Belediyesi kararı

DEM Partili Başkan Konak, "Dersim Kürdistan'dır, Kürdistan Dersim'dir" açıklaması yapmıştı.

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