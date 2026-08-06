Türkiye ile uğraşmaya kalkan Güney Kıbrıs'ı endişe sardı: Her yere yayıldılar
Son dönemde Türkiye'ye karşı İsrail ile yakınlaşmaya başlayan ve çeşitli anlaşmalara imza atan Rumları büyük korku sarmaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Son dönemde Türkiye'ye karşı İsrail ile yakınlaşmaya başlayan ve çeşitli anlaşmalara imza atan Rumları büyük korku sarmaya başladı.
Sefa Karahasan'ın haberine göre, Güney Kıbrıs’ta yollarda İsrailli siyasetçilerin seçim afişlerinin yer aldığı reklam panolarının çoğalması, ülkede binlerce İsrailli’nin kayıtsız şekilde yaşadığı endişesine neden oldu.
Rum medyası ülkede ne kadar İsrailli vatandaşın yaşadığının bilinmediğini öne çıkardı ve ‘’İsrail’in seçim kampanyası Kıbrıs’a ulaştı. Kıbrıs yollarında ateş yakan mesaj. Ülkemizdeki İsraillilerin sayısı bilinmiyor’’ başlıkları attı
‘’İsrailli siyasetçilerin Kıbrıs’ta yaşayan veya tatil yapan binlerce soydaşlarına ulaşma çabası yoğun tepkilere yol açtı ve sosyal medyada büyük bir tartışma başlattı’’ denilen haberlerde; ülkede kayıtlı İsrailli vatandaşın 20 bin civarında olduğunu kaydedildi.
Binlerce İsrail vatandaşının da kayıtdışı olarak ülkede yaşadığına işaret edilen haberlerde, ‘’Net ve resmi bir kayıt yok; çünkü birçoğu çifte vatandaşlığa sahip veya kalıcı sakin olarak kayıtlı değil’’ denildi.
Rum muhalefeti; Güney Kıbrıs'ta Larnaka ve Limasol şehirlerinin 'İsrail'in işgali' altında olduğunu söylemiş, on binlerce İsrailli'nin şehirleri ele geçirdiğini belirtmişti.
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