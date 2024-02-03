‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

ÇİĞLİ ADAYI DEĞİŞTİ, ÇANKAYA HAFTAYA KALDI CHP’de önce MYK sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. PM’de 4’ü büyükşehir, 4’ü il olmak üzere 103 seçim çevresinde aday belirlendi. Aksaray’da Pelinsu Yıldırım Demir, Bitlis’te Selim Suyugüzel, Erzincan’da Özge Vataner, Muş’ta Tuncay Canga adaylaştırıldı. Ankara’da Çankaya ilçesi ve İstanbul’da aralarında Kadıköy, Esenyurt ve Adaların’da olduğu bazı ilçeler son dakika kararıyla haftaya bırakıldı. Ankara’nın Keçiören, Altındağ, Pursaklar Çamlıdere ilçelerinin adayları belli oldu. Keçiören’de Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, Altındağ’da eski İYİ Partili Ramazan Değerli, Çamlıdere’de İYİ Parti eski Çamlıdere İlçe Başkanı Mehmet Cengiz, Pursaklar’da Halil Tuncay aday oldu. İzmir Çiğli’de örgütten gelen tepkiler nedeniyle aday değişti ve Uygar Yıldırım yerine Onur Emrah Yıldız oldu. Bodrum’da Tamer Mandalinci, Marmaris’te Acar Ünlü, Menteşe’de Gonca Köksal, Defne’de Halil İbrahim Özgün, Antakya’da Hüseyin Aksoy, Arsuz’da Sami Üstün, İskenderun’da Mehmet Duduoğlu aday olarak belirlendi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay yeniden aday gösterildi.