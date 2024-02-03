‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

ÇANKAYA KAVGASI Öte yandan Ankara’nın Çankaya ilçesinde Genel Başkan Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığı ile bilinen PM üyesi Hüseyin Can Güner ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’nin adı öne çıkıyor. Ancak Çankaya yarışının partinin üst yönetimini ikiye böldüğü iddia ediliyor. Çankaya’nın dün yapılan PM toplantısına gelmesi bekleniyordu. Ancak partili kaynaklar, MYK toplantısından önce PM gündeminde Çankaya’nın olmadığını söyledi.30 yaşında olan Güner’in adaylığına sıcak bakmayan partili kurmay, “Hüseyin’in Çankaya için uygun bir aday olduğunu düşünmüyorum. Tecrübe ve liyakat açısından uygun mudur? Henüz değil. Çankaya’yı tecrübe olmadan yönetmen mümkün değildir; hem siyasi tecrübe hem de belediyecilik tecrübesi. Aday adayları arasında uygun bir gözle baktığımda öne çıkan bir aday benim açımdan değil” dedi.