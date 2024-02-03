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‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

2024-02-03 07:56:02
‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

DEM’in aday çıkarmasının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu nasıl etkileyeceğine ilişkin CHP’li bir kurmay şu değerlendirmeyi yaptı: “Etkilemez olur mu? Elbette zorlaştıracak. DEM Parti’ye aday çıkartma deme şansımız var mı? Çıkartır.”

#1
Foto - ‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

DEM Parti’de İstanbul’da aday çıkarma eğiliminin öne çıkmasına ilişkin CHP’li kurmay, “Etkilemez olur mu? Elbette zorlaştıracak, ama ne diyebiliriz ki? DEM’e aday çıkartma, Memleket’e aday çıkartma deme şansımız var mı? Çıkartır. Vatandaş görüyor. Vatandaşa biz bunu anlatacağız. ‘DEM aday çıkartmıyor, bunlar anlaşıyor’ diyorlardı.

#2
Foto - ‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

Şimdi hepsi karşımızda dizildiği zaman vatandaş bunu görmeyecek mi? Bizim çağrımız çok açık, Türkiye genelinde kimseyle bir ittifak kurma gibi bir derdimiz yok. Seçim çevresi bazında eğer rasyonel ittifak varsa konuşmaya açığız” dedi.

#3
Foto - ‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasında nasıl bir strateji izleyeceğine ilişkin kurmay, “O İstanbul ittifakı, CHP’de Türkiye ittifakı. Yani İstanbul ittifakı demek doğrudan yurttaşla kurulan gönül bağı anlamına geliyor. Hiçbir partiyle ittifakımız yok, doğrudan yurttaşla gönül bağı kuruyoruz. Biz ittifakı sandıkta sağlayacağız” değerlendirmesini yaptı.

#4
Foto - ‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

İMAMOĞLU ANLATACAK Sahada vatandaşa anlatacaklarını ifade eden kurmay, “Buradan başarıyla çıkacağımıza inanıyorum” değerlendirmesini yaptı. CHP kulislerinde, DEM Parti’nin aday çıkarması durumunda İstanbul’da “işin zora girse” de İmamoğlu’nun kazanacağını belirtenler, “Beş yıllık belediyecilik deneyimimiz var. Bu belediyecilik deneyiminin bizi pozitif olarak etkilediği konusunda hiç kuşkumuz yok” dedi.

#5
Foto - ‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

ÇANKAYA KAVGASI Öte yandan Ankara’nın Çankaya ilçesinde Genel Başkan Özgür Özel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’ya yakınlığı ile bilinen PM üyesi Hüseyin Can Güner ile Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci’nin adı öne çıkıyor. Ancak Çankaya yarışının partinin üst yönetimini ikiye böldüğü iddia ediliyor. Çankaya’nın dün yapılan PM toplantısına gelmesi bekleniyordu. Ancak partili kaynaklar, MYK toplantısından önce PM gündeminde Çankaya’nın olmadığını söyledi.30 yaşında olan Güner’in adaylığına sıcak bakmayan partili kurmay, “Hüseyin’in Çankaya için uygun bir aday olduğunu düşünmüyorum. Tecrübe ve liyakat açısından uygun mudur? Henüz değil. Çankaya’yı tecrübe olmadan yönetmen mümkün değildir; hem siyasi tecrübe hem de belediyecilik tecrübesi. Aday adayları arasında uygun bir gözle baktığımda öne çıkan bir aday benim açımdan değil” dedi.

#6
Foto - ‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

TAM KADRO DEPREM BÖLGESİNDE CHP, 6 Şubat’ta tam kadro depremin yaşandığı 11 ilde olacak. Milletvekilleri görevlendirildikleri illerde, 6 Şubat sabahı 04:17 ve 13:24’te yapılacak anmalara katılacak, mezarlık ziyaretleri gerçekleştirecek, depremzedelerin acılarını paylaşacak.

#7
Foto - ‘DEM aday çıkarırsa işimiz zorlaşır’ CHP’de neler oluyor?

ÇİĞLİ ADAYI DEĞİŞTİ, ÇANKAYA HAFTAYA KALDI CHP’de önce MYK sonra Parti Meclisi (PM), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. PM’de 4’ü büyükşehir, 4’ü il olmak üzere 103 seçim çevresinde aday belirlendi. Aksaray’da Pelinsu Yıldırım Demir, Bitlis’te Selim Suyugüzel, Erzincan’da Özge Vataner, Muş’ta Tuncay Canga adaylaştırıldı. Ankara’da Çankaya ilçesi ve İstanbul’da aralarında Kadıköy, Esenyurt ve Adaların’da olduğu bazı ilçeler son dakika kararıyla haftaya bırakıldı. Ankara’nın Keçiören, Altındağ, Pursaklar Çamlıdere ilçelerinin adayları belli oldu. Keçiören’de Mansur Yavaş’a yakınlığı ile bilinen eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Mesut Özarslan, Altındağ’da eski İYİ Partili Ramazan Değerli, Çamlıdere’de İYİ Parti eski Çamlıdere İlçe Başkanı Mehmet Cengiz, Pursaklar’da Halil Tuncay aday oldu. İzmir Çiğli’de örgütten gelen tepkiler nedeniyle aday değişti ve Uygar Yıldırım yerine Onur Emrah Yıldız oldu. Bodrum’da Tamer Mandalinci, Marmaris’te Acar Ünlü, Menteşe’de Gonca Köksal, Defne’de Halil İbrahim Özgün, Antakya’da Hüseyin Aksoy, Arsuz’da Sami Üstün, İskenderun’da Mehmet Duduoğlu aday olarak belirlendi. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay yeniden aday gösterildi.

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