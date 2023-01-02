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Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

2023-01-02 17:49:22
Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

Ankara’da başıboş sokak köpekleri otlatılmak için açık alana çıkarılan koyunlara saldırdı. Koyunlardan 9’u telef olurken, 3’ü yaralandı. Hayvanları telef olduğu için mağdur olduğunu söyleyen Halil İbrahim Demir ise yetkililerden yardım istedi.

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Foto - Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

Olay, 30 Aralık günü Gölbaşı ilçesi Örençik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hayvancılık işiyle uğraşan Adem Demir ile oğlu Halil İbrahim Demir, koyunlarını otlatmak için açık alana çıkardı.

#2
Foto - Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

Sürüden belli bir mesafe uzaklaşan koyunlara çayırlara gidildiği esnada yaklaşık 30 başıboş köpek saldırdı.

#3
Foto - Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

Çevredekilerin yardımıyla 2 koyun yaralı olarak kurtarılsa da köpeklerin saldırısı sonucu toplam 9 koyun telef oldu. Olayla ilgili konuşan Halil İbrahim Demir ise bu durumun ilk kez başına gelmediği, konuyla ilgili muhatap bulamadığını ve yetkililerin bir an önce sorunu çözmeleri gerektiğini belirtti.

#4
Foto - Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

Saatlerce kaybolan koyunlarını aradıklarını söyleyen Halil İbrahim Demir, “Babam sürüyü otlatırken, buradaki sokak köpekleri sürünün arkasında kalan koyunları kovalamaya başladı. Oradaki komşular olaya müdahale etmiş. İki tane koyunum yaralı olarak kurtarmışlar. Birisini de orda öldürüp yemeye başlamışlar. Sürüden 12 tane koyun ayrılmış. Her 500 metrede de köpek grupları olduğu için koyunlar bir gruptan kurtulduğu zaman diğer grupların saldırısıyla karşılaşmışlar. Sürüyü komple telef etmişler. Biz gece yarısını kadar sürüyü aradık. 6 hayvan bulduk. 3’ü ölü 3’ü yaralıydı. Eve gidip sürüyü saydığımızda 5 hayvanımızın eksik olduğunu anladık. Sabah tekrar aramaya başladık. Etrafta kalan hayvanlarımın ölülerini buldum. Bazıların da kalıntılarını buldum. 9 hayvanım öldü, 3 hayvanım yaralı” dedi.

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Foto - Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

Durumdan dolayı olumsuz etkilendiğini belirten Demir, “Ölen hayvanlarımdan 6 tanesinin kuzusu var. 8 kuzuyu evde biberonla besliyorum. Bir tanesi biberondan süt içmeye alışkın olmadığı için öldü. Diğerlerini beslemeye çalışıyorum. Yaralı koyunum hiç yemek yiyemiyor. Akışkan mamalarla beslemeye çalışıyorum. Bu olay ilk defa başıma gelmedi. Mayıs ayında da sürüyü otlatıp eve getirmiştim. 2 tane sokak köpeği ahıra girip 3 hayvanımı öldürüp, 6 tanesini de yaralamış. Bu şekilde nereye kadar devam edecek. Yetkililer neden bunun önüne geçemiyor. Koyun da, kuzu da canlı. Biz bu işten geçimizi sağlıyoruz. Bu durumların yaşanması hiç hoş değil. Bu hayvanlar saldırgansa, barınaklarda bakılsın. Eşim, çocuğumu okula götürürken elinde ses çıkaran cihazla gidiyor korkudan. Sadece köpek sever olmayalım. Hayvan sever olalım. Hangi hayvan grubuna nasıl tedbir alınıyorsa öyle tedbir alınması lazım” diye konuştu.

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