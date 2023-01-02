Dehşete düşüren manzara! Başıboş sokak köpekleri otlayan koyunları parçaladı

Durumdan dolayı olumsuz etkilendiğini belirten Demir, “Ölen hayvanlarımdan 6 tanesinin kuzusu var. 8 kuzuyu evde biberonla besliyorum. Bir tanesi biberondan süt içmeye alışkın olmadığı için öldü. Diğerlerini beslemeye çalışıyorum. Yaralı koyunum hiç yemek yiyemiyor. Akışkan mamalarla beslemeye çalışıyorum. Bu olay ilk defa başıma gelmedi. Mayıs ayında da sürüyü otlatıp eve getirmiştim. 2 tane sokak köpeği ahıra girip 3 hayvanımı öldürüp, 6 tanesini de yaralamış. Bu şekilde nereye kadar devam edecek. Yetkililer neden bunun önüne geçemiyor. Koyun da, kuzu da canlı. Biz bu işten geçimizi sağlıyoruz. Bu durumların yaşanması hiç hoş değil. Bu hayvanlar saldırgansa, barınaklarda bakılsın. Eşim, çocuğumu okula götürürken elinde ses çıkaran cihazla gidiyor korkudan. Sadece köpek sever olmayalım. Hayvan sever olalım. Hangi hayvan grubuna nasıl tedbir alınıyorsa öyle tedbir alınması lazım” diye konuştu.