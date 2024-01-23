2024-01-23 16:35:06 Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…Çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar... Dalkavuklar muhafazakar yaşamı sorguluyor
Yazarımız Sabri Şahsuvar, bugünkü köşesinde TV’lerde yayınlanan ve sözde muhafazakar yaşamları konu alan dizileri kaleme aldı. “Şımarık Kemalizm’in “süslüman” portresi” başlıklı yazısında Müslümanlara uyarılarda bulunan Şahsuvar, “Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…” dedi. İşte, bahse konu o yazı: