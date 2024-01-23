Değerlerine sahip çıkmayı unutan bir milletin sonu, soysuz bir nesildir…Çarpık ilişkiler, aşk üçgenleri, türlü hayasızlıklar... Dalkavuklar muhafazakar yaşamı sorguluyor

Özellikle şu an gündemde olan dizileri incelediğimizde ya iki kardeşin aşık olduğu zengin adamları, ya seküler bir kadının evli ve muhafazakar olan yaşlı bir adamla yasak aşkını, ya muhafazakar bir kadının evinde bira içen kocasını görüyoruz. Dizilerin toplum yararına olduğunu düşünen bir insan, ancak ahmaklık havuzunda boğulan bir insandır. Alt metninde iyi bir insan olmayı işleyen, gururlu, onurlu bir insan olmayı işleyen, ahlak ve düzeni işleyen dizilerin sayısı oldukça azdır. Tüm bu değerler yerini türlü namus oyunları döndüren çirkin bir çarka bıraktı.