Danıştay'dan skandal karar! Küçük esnaf hedefte: Bakanlık itiraz etti! Meclis'te 'Evet' diyen CHP bakın nasıl çark etti

LOBİLERE GEÇİT VERİLMEYECEK Anayasa Mahkemesi'nin, kanunun iptali talebiyle açılan davada halen esastan incelemesi devam ederken, Danıştay 10. Dairesi'nin kanun ile hemen hemen aynı hükümleri taşıyan yönetmeliğin yürütmesini seçimlere 3 iş günü kala durdurması bakanlığın ve sektörün tepkisini çekti. Bakanlık, Danıştay'ın yürütmeyi durdurma kararına itirazda bulunurken, Ticaret Bakanlığı yetkilileri, "Danıştay'ın seçimlere 3 iş günü kala yürütmenin durdurulması kararı vermesi manidar olarak değerlendirilebilir. Kanunen yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için iki şart bulunuyor, 'işlemin açıkça hukuka aykırı olması' ve 'telafisi imkânsız zarar'. Ancak Danıştay 10. Dairesi oybirliği ile bu kararı alırken bu hususlara ilişkin herhangi bir gerekçe sunmaktan imtina etmiş görünüyor. Ayrıca 'sadece ilgili kanun veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurulduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararı verilemez' hükmü de dikkate alındığında kararın anlaşılamaz olduğu değerlendirilebilir" dedi.