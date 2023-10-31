Dana Adası'nda bulundu! Tunç Çağı’nda savaşlara yön veriyormuş

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıkları Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı, Su Altı Arkeoloğu Doç. Dr. Hakan Öniz, Mersin'in Silifke ilçesi kıyısında bulunan Dana Adası'yla ilgili devam eden çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle gerçekleştirilen kazı çalışmalarının ve incelemelerin her geçen gün bilime yeni bilgiler kazandırdığını belirten Doç. Dr. Öniz, Antalya-Mersin kıyı şeridinin yaklaşık 1000 kilometre olduğunu ve çok zenginliği içinde barındırdığını söyledi.