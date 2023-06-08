Damak çatlatan lezzet: Portakallı kahve

Yaklaşık 7 yıldır müşterilerine portakalda kahve ikramı yapan Fahri Birgül portakalda kahvenin hikayesini anlattı: “Dağlık bir bölgede malzememiz yoktu. Bu şekilde bir şey denedik. O da oldu. Müşterilerimiz çok beğendi. Değişik bir şey olsun dedik yani. Yani kimyasal olarak hiçbir şey yok. Hepsi doğal. Kahve ve portakal. Hiçbir şey yok başka. Gayet memnunlar. Yani bunu içmek için yani buraya aşağı yukarı elli kilometre yoldan gelenler var. Aşağı yukarı yedi yıl oldu”dedi.