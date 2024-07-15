2024-07-15 10:53:56 Damada böyle işkence görülmedi.
Bursa'da bir arkadaş grubu, damat olan arkadaşlarını önce mehteran ile karşıladı, daha sonra türlü oyunlar ile sabaha kadar işkence yaptı. 3 gün 3 gece sürecek olan eziyet anları mahalle sakinleri ve düğüne katılan kişiler tarafından hayretle izlendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arkadaş grubu, evlenen arkadaşlarına farklı oyunlar ile 3 gün 3 gece sürecek sürecek bir işkence planı hazırladı. Düğün bitimi kolları sıvayan grup, damadı mahalle girişinde mehteran takımı ile karşıladı.