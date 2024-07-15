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Aktüel
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Damada böyle işkence görülmedi.

2024-07-15 10:53:56
Damada böyle işkence görülmedi.

Bursa'da bir arkadaş grubu, damat olan arkadaşlarını önce mehteran ile karşıladı, daha sonra türlü oyunlar ile sabaha kadar işkence yaptı. 3 gün 3 gece sürecek olan eziyet anları mahalle sakinleri ve düğüne katılan kişiler tarafından hayretle izlendi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arkadaş grubu, evlenen arkadaşlarına farklı oyunlar ile 3 gün 3 gece sürecek sürecek bir işkence planı hazırladı. Düğün bitimi kolları sıvayan grup, damadı mahalle girişinde mehteran takımı ile karşıladı.

#1
Foto - Damada böyle işkence görülmedi.

Mehter eşliğinde yürüyen damadın karşısına bu sefer ‘Çığlık Maskesi' takan bir grup çıktı. Korku maskeleri ve kostümler giyen damadın arkadaşları, evlenen arkadaşlarını ortalarına alarak çiftetelli oynadı. Çiftetelli sonrası damat ve sağdıç, korku maskeleri takan grup tarafından kaçırıldı. ‘Mario' kostümü giyen damat ve sağdıç, bu sefer ‘La Casa De Papel' adlı dizide rol alan oyuncuların kostümlerini giyen başka bir grup ile karşılaştı. Elleri kelepçelenen damat ve sağdıcına sürpriz bir sulu işkence başladı. 12 ayrı işkence yapıldı Sulu işkence sonrası çeşitli işkencelere maruz kalan damat yerde süründü, şınav çekti. Sağdıcı ile sandalye kapmaca oynayan damat, son olarak ‘Gastrodamat' adı verilen son işkenceyi de başarılı şekilde geçti.

#2
Foto - Damada böyle işkence görülmedi.

Leğen içerisinde 5 litre süt, acı toz biber, karabiber ve kimyon karıştıran grup, içerisine altın yüzük atarak damat ve sağdıcından yüzüğü bulmalarını istedi. Bu aşamayı da başarılı geçen damat ile sağdıcı, mutlu sona ulaşarak görevleri sırasıyla tamamladı. Ayrıca, işkence ve aşamalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken mahalle sakinleri olan biteni hayret ederek izledi. 3 gün 3 gece sürecek diyen damadın en yakın arkadaşı Tevfik Bölükbaş, "Değer verdiğimiz bir kardeşimiz için etkinlik ve şenlik düzenleyeceğiz. Birinci ekip ve ikinci ekip olarak organize yapacağız.

#3
Foto - Damada böyle işkence görülmedi.

Mehter marşıyla karşılama yapacağız ve sonra tek tek çalgı ve çengi ile çok güzel eziyetler yapacağız. Yaklaşık 10 saat sürüyor. Eğlenceli, güzel ve biraz fazla eziyetli olacak. Damadın burada sabrını deniyoruz. Finalde de bir kahve içip oradan da çorba içerek temizleniyoruz. 3 gün 3 gece sürüyor." dedi.

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