Damada böyle işkence görülmedi.

Leğen içerisinde 5 litre süt, acı toz biber, karabiber ve kimyon karıştıran grup, içerisine altın yüzük atarak damat ve sağdıcından yüzüğü bulmalarını istedi. Bu aşamayı da başarılı geçen damat ile sağdıcı, mutlu sona ulaşarak görevleri sırasıyla tamamladı. Ayrıca, işkence ve aşamalar sabahın ilk ışıklarına kadar devam ederken mahalle sakinleri olan biteni hayret ederek izledi. 3 gün 3 gece sürecek diyen damadın en yakın arkadaşı Tevfik Bölükbaş, "Değer verdiğimiz bir kardeşimiz için etkinlik ve şenlik düzenleyeceğiz. Birinci ekip ve ikinci ekip olarak organize yapacağız.