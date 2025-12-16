  • İSTANBUL
Yağmur sonrası dağda bayırda mayın topladılar!

AA Giriş Tarihi:
Yağmur sonrası dağda bayırda mayın topladılar!

Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen sel, toprak altındaki mayınları ortaya çıkardı.

Bölgede yıllar önce döşenen mayınlar, halk için tehlike oluşturmaya devam ediyor.

Son günlerde etkili olan yoğun yağış ve sonrasındaki sel nedeniyle Süleymaniye’nin Şarbajer ilçesine bağlı Zeye köyünde mayınları ortaya çıkmasına sebep oldu.

Köyde bulunan 2 antipersonel mayın, Süleymaniye Mayın İşleri Müdürlüğüne bağlı imha ekibince etkisiz hale getirdi.

İmha timi yetkilisi Cemil Kemal Mirza, vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda bölgede 2 antipersonel mayının toprak üstüne çıktığını öğrendiklerini aktardı.

Gerekli güvenlik önlemleri aldıktan sonra inceleme yaptıklarını söyleyen Mirza, imha işleminin başarıyla tamamlandığını kaydetti.

Bölgenin "geçmişte bir çatışma alanı olduğunu" ve mayınlandığını dile getiren Mirza, “Burası daha önce bir mayın tarlasıydı.

Mayın tarlasında temizlik çalışmaları yapılmış, sorun giderilmişti. Ancak bu mayınlar, söz konusu mayın tarlasının sınırları dışında bulunuyordu.” dedi.

