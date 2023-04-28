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Yaşam
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Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

2023-04-28 15:40:50
Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Tunceli'de yaşayan ressam Murat Ozan, topladığı taş ve dal parçalarını tuval olarak kullanıyor.

#1
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Tunceli'de yaşayan ressam Murat Ozan, Munzur ve Pülümür vadilerinden topladığı taş ile dal parçalarını tuval olarak kullanıyor.

#2
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

İlkokulda öğretmeni tarafından resim yapmaya yönlendirilen 40 yaşındaki Ozan, farklı sanatsal çalışmalara ağırlık veriyor. Zamanının çoğunu İnönü Mahallesi'ndeki evinin atölyesinde geçiren Ozan, son olarak taş ve dal parçalarına resim çizmeye karar verdi.

#3
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Bunun için malzeme arayışına giren Ozan, günün belirli saatlerinde Munzur ve Pülümür vadilerinin yolunu tutuyor. Aracıyla kilometrelerce yol kateden Ozan, vadilerdeki akarsu kıyıları ile yataklarından taş ve dal parçaları topluyor.

#4
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Bu sayede doğal güzellikleri de görme fırsatı bulan Ozan, eserlerine yaban keçisi, ters lale motifi, köy yaşantısı ve doğa manzaralarını işliyor. Ressam Murat Ozan, çocukluk yıllarında başladığı sanatını severek sürdürdüğünü söyledi.

#5
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Yaşadığı coğrafyanın sanatsal çalışmalarına çok katkısı olduğunu dile getiren Ozan, uzun yıllar boyunca tuval üzerine resim yaptığını belirtti.

#6
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Son yıllarda ise taş ve dal parçalarını da tuval olarak kullanmaya başladığını ifade eden Ozan, "Doğaya gittiğim zaman oradaki malzemelere dokunmak beni çok mutlu ediyor. Genelde bu çalışmaları herkesin faydalanması ve farkındalık oluşturmak için yapıyorum. Çünkü tabiattaki bazı şeylerin piknikçiler tarafından yakılmasını ve ezilerek kaybolmasını istemiyorum." dedi.

#7
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Ozan, geçen kış boyunca evinden çıkmayarak taş ve ağaç dallarıyla çeşitli eserler üretip koleksiyon hazırladığını anlattı.

#8
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

Eserlerini yazın açacağı stantta satacağını aktaran Ozan, "Kazancımın bir kısmını sahipsiz hayvanlar için kullanacağım. Gelecek yıllarda hedefim ise resimle ilgili öğrendiğim her şeyi insanlara öğretmek. Arkamda bazı öğrencilerin kalmasını istiyorum." diye konuştu.

#9
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

#10
Foto - Dal ve taşları sanat eserine dönüştürüyor

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