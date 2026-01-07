Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak İtalyan ekibine yaptığı teklife dair dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerabahçe'de Ademola Lookman için görüşmeler devam ediyor. Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertlilerin, Atalanta'ya resmi bir teklifte bulunduğu iddia edilirken bu teklifin detayları da paylaşıldı.
Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklifi iletti. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmaması ve toplam rakam üzerinde pazarlık yapmasının beklendiği aktarıldı.
Atalanta'nın önceliğinin Lookman'ı bonservisiyle göndermek olduğu, Nijeryalı futbolcunun da kulübüyle bu konuyu ayrıca görüşeceği ifade edildi.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta forma giydi ve 3 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Lookman'ın Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.
Lookman'ın da Galatasaray'dan ziyade Fenerbahçe'ye ilgisinin olduğu kamuoyu tarafından iddia ediliyor.
