Yeniakit Publisher
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Gündemi sarsan Osimhen-Lookman kavgası dünya basınını meşgul ederken, Fenerbahçe'den Galatasaray'ı bombardımana tutacak transfer hamlesi geliyor...

#1
Foto - Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman'ı renklerine bağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak İtalyan ekibine yaptığı teklife dair dikkat çeken bir iddia gündeme getirildi.

#2
Foto - Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerabahçe'de Ademola Lookman için görüşmeler devam ediyor. Nijeryalı yıldızı renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertlilerin, Atalanta'ya resmi bir teklifte bulunduğu iddia edilirken bu teklifin detayları da paylaşıldı.

#3
Foto - Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe, Atalanta'ya Lookman için 5 milyon euro kiralama bedeli ve 37 milyon euroluk satın alma opsiyonlu teklifi iletti. İtalyan ekibinin satın alma opsiyonunun zorunlu olup olmaması ve toplam rakam üzerinde pazarlık yapmasının beklendiği aktarıldı.

#4
Foto - Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Atalanta'nın önceliğinin Lookman'ı bonservisiyle göndermek olduğu, Nijeryalı futbolcunun da kulübüyle bu konuyu ayrıca görüşeceği ifade edildi.

#5
Foto - Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 16 maçta forma giydi ve 3 gol-1 asistlik skor katkısı verdi. Piyasa değeri 35 milyon euro olan Lookman'ın Atalanta ile 2027'ye kadar sözleşmesi devam ediyor.

#6
Foto - Daha yeni teklif etmişlerdi ama! Bomba her an patlamak üzere! Kadıköy'ü ayağa kaldıracaklar...

Lookman'ın da Galatasaray'dan ziyade Fenerbahçe'ye ilgisinin olduğu kamuoyu tarafından iddia ediliyor.

