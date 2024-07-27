Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Galatasaray'ın ise oyuncuyu sadece tatmin edecek bir bonservis ücreti karşılığında göndermeye razı olacağı aktarıldı. Sabah'a göre; Bir dönem piyasa değeri 60 milyon Euro'ya kadar yükselen Davinson Sanchez'in güncel değeri ise 18 milyon Euro. Yıldız oyuncu için Galatasaray'ın beklentisi de en az 30 milyon Euro.