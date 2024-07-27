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Spor
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Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

2024-07-27 18:53:06
Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk için hazırlanan Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Son olarak Tete ile yollarını ayıran ve sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer eden sarı-kırmızılı ekip, beklenmedik bir ayrılıkla sarsılabilir. Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Barış Alper Yılmaz'ı bırakmaya niyeti olmayan Aslan, Okan Buruk'un bir diğer prensine gelecek teklif için hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

1
#1
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

2024/25 sezonunda zafere ulaşarak armasına beşinci yıldızı eklemek isteyen Aslan, transferde de önemli adımlar atıyor.

#2
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer ederek takviye yapan sarı-kırmızılı ekip, orta saha için de dikkat çeken isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

#3
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Bu sırada Okan Buruk'un kadroda görmek istemediği Tete ile de yollar ayrıldı. Brezilyalı yıldız, ciddi bir bonservis geliriyle yük olmaktan kurtuldu.

#4
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Bir diğer yandan da Galatasaray'ın yıldız oyuncuları için kulübe gelen ve gelmesi muhtemel teklifler sarı-kırmızılı yönetimi düşündürüyor.

#5
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Barış Alper Yılmaz için Liverpool'un ilgilendiği iddiası gündemdeyken sürpriz bir ayrılık daha yaşanabilir.

#6
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

İşte son dakika haberinin tüm detayları…

#7
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Gelecek sezon için takıma katılacak isimler hakkında çalışmalarını son hızda sürdüren Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray için dikkat çeken bir ayrılık iddiası ortaya atıldı.

#8
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Kolombiya'da yayın yapan Win Sports'un haberine göre sarı kırmızılıların yıldız futbolcusu Davinson Sanchez, takımdan ayrılabilir.

#9
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Oyuncunun Copa America'da ülkesi Kolombiya ile gösterdiği performans sonrasında Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çektiği belirtildi.

#10
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Haberde, Everton ve Napoli gibi kulüplerin oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği ifade edildi.

#11
Foto - Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor

Galatasaray'ın ise oyuncuyu sadece tatmin edecek bir bonservis ücreti karşılığında göndermeye razı olacağı aktarıldı. Sabah'a göre; Bir dönem piyasa değeri 60 milyon Euro'ya kadar yükselen Davinson Sanchez'in güncel değeri ise 18 milyon Euro. Yıldız oyuncu için Galatasaray'ın beklentisi de en az 30 milyon Euro.

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