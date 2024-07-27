2024-07-27 18:53:06 Daha önce hiç görülmemiş teklif mi geliyor? Galatasaray’ın başına talih kuşu kondu! Barış Alper Yılmaz derken sürpriz isim gidiyor
Son dakika Galatasaray haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk için hazırlanan Galatasaray, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Son olarak Tete ile yollarını ayıran ve sağ bek bölgesine Elias Jelert'i transfer eden sarı-kırmızılı ekip, beklenmedik bir ayrılıkla sarsılabilir. Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Barış Alper Yılmaz'ı bırakmaya niyeti olmayan Aslan, Okan Buruk'un bir diğer prensine gelecek teklif için hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…