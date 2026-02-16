Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle

Eminağaoğlu’nun bu ilk vukuatı değil! Daha önce de Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkına karşı kararlı duruş sergilediği için Gürlek’i HSK’ya şikayet etmişti. Kirli ittifakın belediyelerindeki skandalları deşifre eden her isme savaş açan bu zihniyet, Gürlek’in bakanlık koltuğunda oturmasının uykularını kaçırdığını adeta itiraf ediyor.