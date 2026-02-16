  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın iradesiyle Adalet Bakanlığı koltuğuna oturan Akın Gürlek, daha bismillah demeden kirli odakların hedefi oldu.

Foto - Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle

Adı skandallarla ve vesayet özlemiyle anılan YARSAV’ın eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve peşine taktığı bir grup Ankara Barosu avukatı, milli iradeye hazımsızlıklarını bu kez yargı eliyle darbeye kalkışarak gösterdi.

Foto - Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle

Türkiye ne zaman yerli ve milli bir şahlanışa geçse, statüko bekçileri hemen harekete geçiyor... Yılmaz Tunç’tan görevi devralan Adalet Bakanı Akın Gürlek’in atamasını içine sindiremeyen malum zihniyet, hukuku bir sopa gibi kullanarak Danıştay kapılarına dayanmaya hazırlanıyor. Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve avukat şürekası, Cumhurbaşkanlığı makamının meşru atama yetkisini hedef alarak yargı üzerinden bir kriz çıkarma peşinde.

Foto - Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle

Yıllarca yargıyı kendi ideolojik arka bahçeleri gibi kullanan vesayetçi zihniyetin temsilcisi Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı küstah açıklamada, meşru atama için "adalete saldırı" iftirasını attı. Pazartesi günü saat 11:00’de Danıştay’da dava açacağını duyuran bu karanlık koronun asıl derdinin "yargı bağımsızlığı" değil, Kandil ve Pensilvanya uşaklarına geçit vermeyen Akın Gürlek olduğu çok iyi biliniyor.

Foto - Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle

Eminağaoğlu’nun bu ilk vukuatı değil! Daha önce de Akın Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcısıyken, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkına karşı kararlı duruş sergilediği için Gürlek’i HSK’ya şikayet etmişti. Kirli ittifakın belediyelerindeki skandalları deşifre eden her isme savaş açan bu zihniyet, Gürlek’in bakanlık koltuğunda oturmasının uykularını kaçırdığını adeta itiraf ediyor.

Foto - Daha atanalı birkaç gün olmuştu! Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek için skandal hamle

Millete ve milli iradeye karşı her fırsatta "hayır" cephesinde saf tutanların şov mekanı bu kez Danıştay önü olacak. Bugün yapılacağı duyurulan basın açıklamasıyla halkı kışkırtmaya yeltenen azgın azınlığın, hukuk kılıfı altındaki bu darbe teşebbüsü kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Vahap

Herkesin safı belli ona göre görevini yapıyor.

Deli İbo

Yargıyı arka bahçeleri olarak kullananlarhala o günlerin özlemi ile yanıp tutuşuyorlar, elbette arayıslara girecekler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar milli irade kemikleşti, kenetlendi, birlik oldu. Onların özlemini fuydukları tren geçti gitti, hedefinede vardı. Onlaradiyeceğimiz tek şey, it ürür kervan yürür.
