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Yaşam
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Daha 17 yaşındaydı! Cezaevinden çıktı katliam yaptı

2023-01-01 08:03:49
Daha 17 yaşındaydı! Cezaevinden çıktı katliam yaptı

Bursa'da cezaevinden çıkan bir kişi, 17 yaşındaki imam nikahlı eşini ve kayınvalidesini vurdu.

#1
Foto - Daha 17 yaşındaydı! Cezaevinden çıktı katliam yaptı

Bursa’da, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından, kayınvalidesini ise bacağından vurdu.

#2
Foto - Daha 17 yaşındaydı! Cezaevinden çıktı katliam yaptı

Bursa Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde 2. Erguvan sokakta meydana gelen olayda, yılbaşına dakikalar kala silahlı yaralama gerçekleşti.

#3
Foto - Daha 17 yaşındaydı! Cezaevinden çıktı katliam yaptı

Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen M. E. (21) kendisiyle görüşmek istemeyen 17 yaşındaki dini nikahlı eşini başından kayınvalidesini Birgül E. (39) ise bacağından vurarak yaraladı.

#4
Foto - Daha 17 yaşındaydı! Cezaevinden çıktı katliam yaptı

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı. Alınan bilgiye göre yaralıların durumu ağır olduğu öğrenildi.

#5
Foto - Daha 17 yaşındaydı! Cezaevinden çıktı katliam yaptı

Olaydan sonra saldırgan şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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