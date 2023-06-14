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Dağlar bu mantarla dolup taşıyor! Kilosu tam 400 euro

2023-06-14 22:58:36
Dağlar bu mantarla dolup taşıyor! Kilosu tam 400 euro

Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesi dağlarında trüf mantarı fışkırıyor. Mantar toplamak için dağa çıkanlar kilolarca trüf mantarı topluyor.

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Foto - Dağlar bu mantarla dolup taşıyor! Kilosu tam 400 euro

Denizli’nin Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesi dağlarında halk arasında ‘Kara Elmas’ olarak bilinen trüf mantarı fışkırıyor. Normal şartlarda toprağın 10-20 santimetre atında meşe ağaçların köklerinde yetişen ve hassas burunlu köpekler tarafından bulunup hasadı yapılan trüf mantarı, mahallede bol miktarda bulunuyor. Mantar toplamak için dağa çıkan Belevi Muhtarı Mustafa Yanık’ta kısa sürede bir kilogramdan fazla trüf mantarı toplamayı başardı. Belevi’nin bereketli ve verimli topraklarında ilk kez trüf mantarı bulduğunu anlatan Muhtar Mustafa Yanık, “Yıllardır mantar toplamak için dağlara giderim. Bu yıl ilk kez siyah renkli farklı bir mantar türüyle karşılaştım. Bulduğum mantarların yakınlarında bulduğum mantara benzeyen başka mantarlarda vardı. Hepsini topladım. Bilenlere sorduğum da topladığım mantarın trüf mantarı olduğunu öğrendim. Hayatımda ilk kez trüf mantarı da toplamış oldum. Kısa sürede bir kilogramdan fazla trüf mantarı toplamışım” dedi.

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Foto - Dağlar bu mantarla dolup taşıyor! Kilosu tam 400 euro

Yaz sağanaklarının yoğun olması nedeniyle bu yıl doğada trüf mantarının bol miktarda çıktığını tahmin ettiğini belirten Muhtar Yanık, “Trüf mantarı protein açısından oldukça zengindir. Etten daha değerli protein değerine sahiptir. Eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı kilosu 300-400 Euro arasında değişiklik gösterdiğini öğrendim. Mahallemizde sağanak yağmur yağışları aralıksız devam ediyor. Toprak sürekli nemli rutubetli bu yüzden de trüf mantarları bol çıkmış olabilir diye düşünüyorum. İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişen trüf mantarları görüntü itibari ile taşa benzer bir mantardır, sert bir yapıya sahiptir. Bende hayatımda ilk kez böyle bir mantarla tanışmış oldum” dedi

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