Dağlar bu mantarla dolup taşıyor! Kilosu tam 400 euro

Yaz sağanaklarının yoğun olması nedeniyle bu yıl doğada trüf mantarının bol miktarda çıktığını tahmin ettiğini belirten Muhtar Yanık, “Trüf mantarı protein açısından oldukça zengindir. Etten daha değerli protein değerine sahiptir. Eğitimli köpeklerle toplanan trüf mantarı kilosu 300-400 Euro arasında değişiklik gösterdiğini öğrendim. Mahallemizde sağanak yağmur yağışları aralıksız devam ediyor. Toprak sürekli nemli rutubetli bu yüzden de trüf mantarları bol çıkmış olabilir diye düşünüyorum. İspanya, Fransa, İtalya ve Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz iklim kuşağında doğal olarak yetişen trüf mantarları görüntü itibari ile taşa benzer bir mantardır, sert bir yapıya sahiptir. Bende hayatımda ilk kez böyle bir mantarla tanışmış oldum” dedi