Dağlar bu mantarla dolup taşıyor! Kilosu tam 400 euro

Denizli’nin Çal İlçesine bağlı Belevi Mahallesi dağlarında halk arasında ‘Kara Elmas’ olarak bilinen trüf mantarı fışkırıyor. Normal şartlarda toprağın 10-20 santimetre atında meşe ağaçların köklerinde yetişen ve hassas burunlu köpekler tarafından bulunup hasadı yapılan trüf mantarı, mahallede bol miktarda bulunuyor. Mantar toplamak için dağa çıkan Belevi Muhtarı Mustafa Yanık’ta kısa sürede bir kilogramdan fazla trüf mantarı toplamayı başardı. Belevi’nin bereketli ve verimli topraklarında ilk kez trüf mantarı bulduğunu anlatan Muhtar Mustafa Yanık, “Yıllardır mantar toplamak için dağlara giderim. Bu yıl ilk kez siyah renkli farklı bir mantar türüyle karşılaştım. Bulduğum mantarların yakınlarında bulduğum mantara benzeyen başka mantarlarda vardı. Hepsini topladım. Bilenlere sorduğum da topladığım mantarın trüf mantarı olduğunu öğrendim. Hayatımda ilk kez trüf mantarı da toplamış oldum. Kısa sürede bir kilogramdan fazla trüf mantarı toplamışım” dedi.