2024-08-08 09:44:15 Dağ taş yandı, Türk bayrağı alevlerden korundu
Aydın'ın Germencik ilçesinde başlayarak Söke ilçesine sıçrayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürerken, alevlerin bölgedeki bir gönderde asılı duran Türk bayrağına ulaşmaması için yoğun çaba sarf eden ekipler bayrağı yanmaktan kurtardı. Germencik'in Gümüşyeniköy Mahallesi'nde 7 Ağustos Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi’ne ulaşarak geniş bir alana yayıldı.