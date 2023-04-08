2023-04-08 02:02:44 Dadaşlar diyarı Nisan'da beyaza büründü!
Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Erzurum, Nisan ayında beyaza büründü.
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Erzurum, Nisan ayında beyaza büründü.
Aşkale'de öğleden sonra başlayan yağmur iftardan sonra yerini kar yağışına bıraktı.
Kış aylarının kurak geçtiği dönem sonrası bahara merhaba dediğimiz Nisan ayında yağan kar yer yer şiddetini artırdı.
Yüksek kesimlerde ise dağlar beyaz gelinliğine büründü. Hem yağmur hem kar yağışı ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.
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