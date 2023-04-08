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Türkiye
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Dadaşlar diyarı Nisan'da beyaza büründü!

2023-04-08 02:02:44
Dadaşlar diyarı Nisan'da beyaza büründü!

Erzurum'un Aşkale ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Erzurum, Nisan ayında beyaza büründü.

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Foto - Dadaşlar diyarı Nisan'da beyaza büründü!

Aşkale'de öğleden sonra başlayan yağmur iftardan sonra yerini kar yağışına bıraktı.

#2
Foto - Dadaşlar diyarı Nisan'da beyaza büründü!

Kış aylarının kurak geçtiği dönem sonrası bahara merhaba dediğimiz Nisan ayında yağan kar yer yer şiddetini artırdı.

#3
Foto - Dadaşlar diyarı Nisan'da beyaza büründü!

Yüksek kesimlerde ise dağlar beyaz gelinliğine büründü. Hem yağmur hem kar yağışı ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

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