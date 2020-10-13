2020-10-13 14:22:48 Cumhuriyet'in utanç dolu manşeti! Darbecilerin avukatlığına soyundu
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 13 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 13 Ekim 2016 tarihli "KAMU ÇALIŞANLARINA 'DÖNÜŞ' YOLU AÇIK" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Gelin de şaşırmayın, bu Cumhuriyet'in çizgisine.. FETÖ'cüler devletten atılıyor. Avukatlığını kemalist Cumhuriyet yapıyor. "Dönersiniz, korkmayın" diyor.. "Danıştay 12 Eylül darbesinde karar vermişti" diyor.. Solcu Cumhuriyet bir tilkilik daha yapıyor. 12 Eylül'de işten atanlar kim? Darbeyi yapanlar.. Atılanlar kim? Masum insanlar, hiçbir suç işlememiş kişiler. Peki Cumhuriyet'in avukatlığına soyunduğu 2016'daki FETÖ'cülerin ihracında taraflar kim? İşten çıkaranlar kim? Sandıktan çıkan iktidar.. Atılanlar kim? Darbeye teşebbüs eden örgütün elemanları.. Cumhuriyet, darbeye kalkışanları, böyle savunuyor.. Onları atanları ise, darbeci gibi göstermeye kalkıyor.." ifadelerini kullandı.