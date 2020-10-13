Cumhuriyet'in utanç dolu manşeti! Darbecilerin avukatlığına soyundu

ZAMAN, 13 Ekim 2014: “EYLEMLERİ HİZMET'LE İRTİBATLANDIRMAK BÜYÜK İFTİRA” Suriye'deki IŞİD'in Ayn El Arap'taki kuşatması üzerine, PKK'nın ve HDP'nin çağrısı ile bazı insanlar sokağa dökülmüş, şiddet eylemlerinde bulunulmuş ve 53 kişi ölmüştü.. İşte o olayın arkasında, FETÖ'cülerin de olduğu ileri sürülmüştü. Pensilvanya'daki zat da, hemen açıklama yapmış, "Bu iftira" demiş.. O gün belki bu adama inananlar olmuştur. Ama bugün geldiğimiz noktada, o olaylardan çok daha vahimlerine imza attıkları için, bu FETÖ'cülerin nasıl kolay yalan söyleyebildiklerini gösterme açısından, bu başlığı size göstermek istedim.. O olaya iftira dediniz. Peki CHP'li vekilin eline tutturduğunuz (Aynı sayfada "Bu belge savcının resmi ifade tutanağı, helvacı kağıdı değil" başlığı ile verilen, CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamasını aktaran iftira içerikli haber) o MİT Tırları ile ilgili dandik belge ne? 15 Temmuz ne? Söyler misin, Pensilvanya'da CIA'nın kontrolündeki kişi, 15 Temmuz da mı, iftira?