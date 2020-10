Cumhuriyet'in utanç dolu manşeti! Darbecilerin avukatlığına soyundu

SÖZCÜ, 13 Ekim 2013: “AL SANA NEFRET SUÇU” Yayınladıkları fotoğraf ve başlıkla, tam da "Nefret suçu"nu işliyorlar.. Kızlı, erkekli öğrenciler, bir başörtülü bayan, görünen bir Atatürk büstü.. Fotoğrafta bunlar var. Bunun dışındaki her şey uydurma.. "Atatürk'ün gözü önünde" diyerek, adeta büste haşa can vermişler. Hani farketmez, can verilmiş olsa da, başörtü takmak suç mu bu ülkede? Ki, "Atatürk'ün gözü önünde" diye başlık atıyorlar..Hiçbir somut delil olmaksızın, "Çarşaflı öğretmen gürültü bahanesiyle şiddet uyguladı" diyorsunuz.. Evet, tesettürlü öğretmene, dini kıyafeti sebebi ile işlenen nefret suçu değilse, nedir Sözcü'nün yaptığı?