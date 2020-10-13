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Medya
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Cumhuriyet'in utanç dolu manşeti! Darbecilerin avukatlığına soyundu

2020-10-13 14:22:48
Cumhuriyet'in utanç dolu manşeti! Darbecilerin avukatlığına soyundu

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlui geçmiş 13 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. Cumhuriyet’in 13 Ekim 2016 tarihli "KAMU ÇALIŞANLARINA 'DÖNÜŞ' YOLU AÇIK" başlıklı haberini değerlendiren Karahasanoğlu, "Gelin de şaşırmayın, bu Cumhuriyet'in çizgisine.. FETÖ'cüler devletten atılıyor. Avukatlığını kemalist Cumhuriyet yapıyor. "Dönersiniz, korkmayın" diyor.. "Danıştay 12 Eylül darbesinde karar vermişti" diyor.. Solcu Cumhuriyet bir tilkilik daha yapıyor. 12 Eylül'de işten atanlar kim? Darbeyi yapanlar.. Atılanlar kim? Masum insanlar, hiçbir suç işlememiş kişiler. Peki Cumhuriyet'in avukatlığına soyunduğu 2016'daki FETÖ'cülerin ihracında taraflar kim? İşten çıkaranlar kim? Sandıktan çıkan iktidar.. Atılanlar kim? Darbeye teşebbüs eden örgütün elemanları.. Cumhuriyet, darbeye kalkışanları, böyle savunuyor.. Onları atanları ise, darbeci gibi göstermeye kalkıyor.." ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 13 Ekim 2012:

CUMHURİYET, 13 Ekim 2012: "BİG BROTHER MASUM KALDI" Kemalist geçiniyorlar ama, akılları hep ABD'de. Akılları ABD'de olduğu için de, onları masumlaştırmaya çalışıyorlar. Her fırsatta, bu ülke insanlarını ABD'den daha tehlikeli göstermeye çalışıyorlar.. Ancak daha sonra öğrendik ki, Big Brother, burdaki sadece vatandaşları değil, bakanları, hatta başbakanı, cumhurbaşkanını bile dinliyormuş. O zaman bu kemalist Cumhuriyet pişmanlık duydu mu? Hayır. O dinlemeler üzerinden algı yapıp, iktidarın devrilmesi için, Big Brother ile işbirliği yaptı..

#2
Foto - TARAF, 13 Ekim 2012: “SİZ GEZİ'DE, DEVLETİ KORKUTMAYI BAŞARDINIZ

TARAF, 13 Ekim 2012: “SİZ GEZİ'DE, DEVLETİ KORKUTMAYI BAŞARDINIZ" Fransız düşünür imiş..İstanbul'a gelmiş, "Küreselleşme ve Yeni sol" konferansında konuşmuş.. "Gezi'de siz, devleti korkuttunuz. Gezi direnişi dünyaya umut verdi" demiş.. Şimdi anlıyor musunuz, Gezi'nin arka planında neler döndüğünü. Adam açık açık itiraf ediyor.. "Devleti korkutmak" ne demek? Ortalama iki yılda bir sandığa giden bir ülkede, sokak hareketleri ile devleti korkutmak, darbe amaçlı bir operasyon değilse, ne demek?

#3
Foto - SÖZCÜ, 13 Ekim 2013: “AL SANA NEFRET SUÇU” Yayınladıkları fotoğraf ve başlıkla, tam da

SÖZCÜ, 13 Ekim 2013: “AL SANA NEFRET SUÇU” Yayınladıkları fotoğraf ve başlıkla, tam da "Nefret suçu"nu işliyorlar.. Kızlı, erkekli öğrenciler, bir başörtülü bayan, görünen bir Atatürk büstü.. Fotoğrafta bunlar var. Bunun dışındaki her şey uydurma.. "Atatürk'ün gözü önünde" diyerek, adeta büste haşa can vermişler. Hani farketmez, can verilmiş olsa da, başörtü takmak suç mu bu ülkede? Ki, "Atatürk'ün gözü önünde" diye başlık atıyorlar..Hiçbir somut delil olmaksızın, "Çarşaflı öğretmen gürültü bahanesiyle şiddet uyguladı" diyorsunuz.. Evet, tesettürlü öğretmene, dini kıyafeti sebebi ile işlenen nefret suçu değilse, nedir Sözcü'nün yaptığı?

#4
Foto - ZAMAN, 13 Ekim 2014: “EYLEMLERİ HİZMET'LE İRTİBATLANDIRMAK BÜYÜK İFTİRA” Suriye'deki IŞİD'in Ayn El Arap'taki kuşatması üzerine, PKK'nın ve HDP'nin çağrısı ile bazı insanlar sokağa dökülmüş, şiddet eylemlerinde bulunulmuş ve 53 kişi ölmüştü.. İşte o olayın arkasında, FETÖ'cülerin de olduğu ileri sürülmüştü. Pensilvanya'daki zat da, hemen açıklama yapmış,

ZAMAN, 13 Ekim 2014: “EYLEMLERİ HİZMET'LE İRTİBATLANDIRMAK BÜYÜK İFTİRA” Suriye'deki IŞİD'in Ayn El Arap'taki kuşatması üzerine, PKK'nın ve HDP'nin çağrısı ile bazı insanlar sokağa dökülmüş, şiddet eylemlerinde bulunulmuş ve 53 kişi ölmüştü.. İşte o olayın arkasında, FETÖ'cülerin de olduğu ileri sürülmüştü. Pensilvanya'daki zat da, hemen açıklama yapmış, "Bu iftira" demiş.. O gün belki bu adama inananlar olmuştur. Ama bugün geldiğimiz noktada, o olaylardan çok daha vahimlerine imza attıkları için, bu FETÖ'cülerin nasıl kolay yalan söyleyebildiklerini gösterme açısından, bu başlığı size göstermek istedim.. O olaya iftira dediniz. Peki CHP'li vekilin eline tutturduğunuz (Aynı sayfada "Bu belge savcının resmi ifade tutanağı, helvacı kağıdı değil" başlığı ile verilen, CHP Genel Başkan yardımcısı Bülent Tezcan'ın açıklamasını aktaran iftira içerikli haber) o MİT Tırları ile ilgili dandik belge ne? 15 Temmuz ne? Söyler misin, Pensilvanya'da CIA'nın kontrolündeki kişi, 15 Temmuz da mı, iftira?

#5
Foto - CUMHURİYET, 13 Ekim 2014 “YARGI DA AKP'YE BAĞLANDI

CUMHURİYET, 13 Ekim 2014 “YARGI DA AKP'YE BAĞLANDI" B başlık gösteriyor ki, önceki dönemde yargının AK Parti'ye bağlı olmadığını, kemalist Cumhuriyet te kabul ediyor.. Kime bağlı idi peki? Cumhuriyet'in savunduğu generaller o eski yargı ile tutuklandığına göre, kemalist gazetenin şikayetçi olduğu FETÖ'ye bağlı olduğunda, artık şüphe etmemek gerek. Şimdi soru şu: (Yeni dönemde, bazı solcular da, yapılan seçimde AK Partililerle birlikte hareket ettiği için, yargı AK Parti'ye bağlanmadı ama, varsayalım bağlandı) Yargının, FETÖ'nün elinden kurtarılmasına, Cumhuriyet gazetesi niye itiraz ediyor?

#6
Foto - SÖZCÜ, 13 Ekim 2014 “TAYYİP YARGIYI DA ELE GEÇİRDİ

SÖZCÜ, 13 Ekim 2014 “TAYYİP YARGIYI DA ELE GEÇİRDİ" Yargıdan, daha doğrusu HSYK'dan FETÖ'cüler temizleniyor.. Kemalist geçinen Cumhuriyet gibi, kemalist geçinen Sözcü de rahatsızlık duyuyor ve "Tayyip yargıyı da ele geçirdi" diyor.. Şimdi biz bunlara FETÖ'cü demeyelim de, ne diyelim? Hem de, HSYK seçimini kazanlar Yargıda Birlik Platformu adı altındaki, solcunun da, sağcının da olduğu, ama tamamı FETÖ karşıtlarından oluşan bir grup. Demek ki Sözcü de, tercihini FETÖ'cü hakimlerden yana kullanmış, bu da işte delili!

#7
Foto - CUMHURİYET, 13 Ekim 2015:

CUMHURİYET, 13 Ekim 2015: "IŞİD KORKUSU" Daha bir yıl önce, Türkiye'nin IŞİD'e silah yardımı yaptığı iftirasını atan Cumhuriyet şimdi tam ters bir mantıkla, Türkiye'nin ŞİD'den korktuğunu yazıyor.. Bir yandan da, IŞİD'in saldırılarını önleyecek olan MİT'e bütçe artırımına, "Fiyaskoya ödül var" diye itiraz ediyor. Hatta eski İçişleri Bakanı CHP'li, H. Fehmi Güneş'i konuşturup, "MİT lağvedilsin" dedirtiyor.. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar, söyler misiniz?

#8
Foto - SÖZCÜ, 13 Ekim 2016:

SÖZCÜ, 13 Ekim 2016: "KILIÇDAROĞLU'NUN 6 KORUMA POLİSİ FETÖ'CÜ ÇIKTI" Partilerin genel başkanlarını korumada görevli polisler, genelde partinin belirlediği isimler olur. Bir gün önce, Saray'da 3 polis FETÖ'cü çıkmış iken, Kılıçdaroğlu'nun 6 koruması FETÖ'cü çıkıyor ise, burda bir gariplik yok mu? Üstelik biri cumhurbaşkanı, diğeri sadece bir parti başkanı.. Korumaları bile, CHP'nin kimle iş tuttuğunu gösteriyor. Ama kime ne anlatacağız, bunlar değil mi, FETÖ'cülerin ellerine verdiği kağıt paraları ile, MİT Tırları yalanlarını dillendirenler.. Bunlar değil mi, FETÖ'nün iftiraları ile "yolsuzluk" söylemi geliştirenler..

#9
Foto - CUMHURİYET, 13 Ekim 2016:

CUMHURİYET, 13 Ekim 2016: "KAMU ÇALIŞANLARINA 'DÖNÜŞ' YOLU AÇIK" Gelin de şaşırmayın, bu Cumhuriyet'in çizgisine.. FETÖ'cüler devletten atılıyor. Avukatlığını kemalist Cumhuriyet yapıyor. "Dönersiniz, korkmayın" diyor.. "Danıştay 12 Eylül darbesinde karar vermişti" diyor.. Solcu Cumhuriyet bir tilkilik daha yapıyor. 12 Eylül'de işten atanlar kim? Darbeyi yapanlar.. Atılanlar kim? Masum insanlar, hiçbir suç işlememiş kişiler. Peki Cumhuriyet'in avukatlığına soyunduğu 2016'daki FETÖ'cülerin ihracında taraflar kim? İşten çıkaranlar kim? Sandıktan çıkan iktidar.. Atılanlar kim? Darbeye teşebbüs eden örgütün elemanları.. Cumhuriyet, darbeye kalkışanları, böyle savunuyor.. Onları atanları ise, darbeci gibi göstermeye kalkıyor..

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