  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
10
Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

2023-02-28 12:03:54
Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası yalan ve dezenformasyon yapan muhalefet ve fondaş medya yine çirkin bir habere imza attı. Meksika'dan Türkiye'ye gelen ekibin öncüsü Türk asıllı Aydemir Taşova'nın yalan beyanlarını haber yapan Cumhuriyet Gazetesi yalan haberinin ifşa olmasıyla bir kez daha fena çuvalladı.

#1
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken muhalefet ve fondaş medya deprem üzerinden hükümeti ve devlet kurumlarını hedef almaya, yalan ve algı çalışması yapmaktan geri durmuyor. AYDEMİR TAŞOVA'DAN BÜYÜK YALAN Deprem felaketinde bölgeye çokça arama kurtarma ekibi geldi. Bunlardan biri de Meksika ekibi. Meksika ekiplerinden biri olan Topos Azteca Uluslararası Arama Kurtarma ekibi çok sayıda vatandaşın enkazdan çıkarılmasını sağladı. Meksika’dan deprem bölgesine gelen arama kurtarma ekibinin öncüsü Aydemir Taşova, büyük güvenlik sorunları yaşadıklarını ve polisin bütün bunlara seyirci kaldığı yalanını ortaya attı.

#2
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

KARALAMA KAMPANYASI YAPACAĞINI DEVRİYE EKİPLERİNE SÖYLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI Cumhuriyet Gazetesi'ne eşyalarının çalındığı ve kafasına silah dayandığı yönünde demeç veren Aydemir Taşova’nın, ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını devriye ekiplerine söylediği ortaya çıktı. TEHDİT EDİLDİĞİ YÖNÜNDE BİR ŞİKAYETTE BULUNMADIĞI ORTAYA ÇIKTI Taşova’nın, basında ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle kafasına silah dayandığı veya tehdit edildiği yönünde bir şikâyette bulunmadığı ortaya çıktı. Ayrıca Taşova’nın kasten yaralama, hakaret ve kavgada korkutmak için silah çekmek suçlarının olduğu görüldü.

#3
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

AYDEMİR TAŞOVANIN SUÇ DOSYASI EPEY KABARIK Cumhuriyet Gazetesi'ne hırsızlık ve kafasına silah dayandığı yönde demeç veren Aydemir Taşova'nın, ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını devriye ekiplerine söylediği ortaya çıktı. Aydemir Taşova'nın suç dosyasının da oldukça kabarık olduğu görüldü. Taşova'nın, 2006 yılında Kocaeli'nde yaralama olayına karıştığı, 2012 yılında da Kocaeli'nde kasten yaralama ve hakaret ile kavgada korkutmak için silah çekmek suçlarının olduğu görüldü.

#4
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

ÇALINTI EŞYALAR İÇİN TUTUANAK TUTULARAK SORUŞTURMA AÇILMAK ÜZERE KARAKOLA YÖNLENDİRİLDİ Sabah'ta yer alan habere göre; Adana Havalimanı'ndan helikopter ile Hatay'a gelen Meksikalı arama kurtarma ekibinde yer alan Aydemir Taşova, Meksika'dan getirdikleri arama kurtarma ekipmanın bir kısmının Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda, bir kısmının da Hatay AFAD merkezinde ya kaybolmuş veya çalınmış olabileceğini beyan etmesi üzerine 17 Şubat tarihinde kaybolan cihazların tazmini için çalıntı, kayıp tutanağı tanzim edilmesi ve soruşturma açılması için Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna yönlendirildiği ortaya çıktı. Güvenlik ekipleri ile görüşme gerçekleştiren Aydemir Taşova beyanında Kahramanmaraş merkezli depreme yardım etmek maksadı ile Meksika'dan İstanbul'a, oradan da aktarma uçuşla Adana'ya geldiklerini aktardı. Taşova, ekipmanları ve çantalarının farklı bir uçakla Adana'ya geldiğini, ekipmanları ve çantalarını beklemeden 1 kişiyi bu ekipmanları almak için havaalanında bıraktıkları anlattı.

#5
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

İFADE VERMEK İÇİN KARAKOLA GİTMEDİ 8 Şubat günü helikopter ile Hatay'a geldiklerini, 7 saat sonra bıraktıkları arkadaşlarının ekipman ve çantalarını alıp geldiğini ancak çantaları ve ekipmanları kontrol ettiklerinde; 1 adet renkli arama kamerası, 1 adet normal arama kamerası, 2 adet sismik detektörün eksik olduğunu fark ettiklerini beyan etti. Taşova devamında ise; 13 Şubat günü AFAD binasının ara koridorunda yatıp kalktıkları esnada 6 bin dolarının, 3 adet arama kaskının, 2 kask vizörünün, 3 adet kafa lambasının, 1 adet kafa lambası bataryasının, 1 adet emniyet kemeri, 200 metre statik halat, 1 adet uyku tulumu, 1 adet dufli çanta, 2 adet ağır hizmet transfer çantasının çalındığını sabah kalktıklarında fark ettiğini anlattı. Aydemir Taşova'nın beyanları üzerine güvenlik birimleri Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna davet etti. Taşova, arama kurtarma faaliyetine katılacağından ifade vermeye daha sonra geleceğini belirterek whatssapp ve twitter hesapları üzerinden ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını beyan ederek devriye ekibinin yanından ayrıldığı ortaya çıktı.

#6
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

DAHA SONRA KARAKOLA GİDEREK İFADE VERDİ: ŞİKAYETTE BULUNMADI Taşova'nın ihbar tarihinden 4 gün sonra 17 Şubat günü kendi isteği ile Serinyol Jandarma Karakol Komutanlığı'na gelerek ifadesini verdi. İfadesinde basında ve sosyal medyada yer verildiği şekliyle kafasına silah dayandığı veya tehdit edildiği yönünde bir şikâyette bulunmadığı ortaya çıktı. Taşova'nın kayıp veya çalıntı eşyalarıyla ilgili yaptığı telefon ihbarı üzerine 13 Şubat tarihinde adli soruşturma başlatıldı.

#7
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

#8
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

YABANCI TİMLERİN EŞYALARI İLE KARIŞMIŞ OLABİLİR Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Aydemir Taşova'nın Hatay'a vardığında kendisine ulaşmadığı veya çalındığını iddia ettiği eşyalar, bagajlarıyla birlikte İstanbul Havalimanı terminal binasına alınmadan 8 Şubat tarihinde doğrudan uçak altından Adana uçağı altına sevk edildiği belirlendi. Arama kurtarma ekipmanı olarak getirildiği beyan edilen eşyalara gümrükleme yapılmadığı ve bu yüzden kayıt altına alınmadığı ortaya çıktı. Ayrıca İstanbul Havaalanı kayıp eşya ofislerinde yapılan araştırmada sözü edilen eşyaya rastlanılmadığı da bilgisi paylaşıldı.

#9
Foto - Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü, Adana Şakir Paşa ve Hatay Havalimanları THY Kargo birimleri ile iletişime geçildiği, Taşova'nın ifade tutanağında çalındığı/ kaybolduğu iddia edilen ekipmanlar vasfında herhangi bir eşyaya sayılan havalimanları yolcu terminali ve kargo ünitelerinde rastlanılmadığı bilgisi alındı. Aydemir Taşova'ya ait eşyaların Adana Şakirpaşa Havaalanında helikoptere yüklenirken veya Hatay Havalanında helikopterden indirilirken diğer yabancı arama kurtarma timlerinin eşyaları ile karışmış olabileceği değerlendirildi. Eşyalar bir grup Meksikalı ve Hindistanlı arama kurtarma timi eşyaları ile birleştirilerek helikopter ile Hatay havaalanına buradan da Hatay AFAD yerleşkesine nakledildiği ortaya çıktı.

Canan Karatay'dan hayat kurtaran açıklama: Bir kuruş para vermeden evde hazırlayın! Böyle tüketin
Kadın - Aile

Canan Karatay'dan hayat kurtaran açıklama: Bir kuruş para vermeden evde hazırlayın! Böyle tüketin

İddialı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Canan Karatay, virüsler ve mikroplara karşı doğal sirkeyi önerdi. Prof. Dr. Canan Karatay, “Doğal..
Uzman isim az önce canlı yayında duyurdu: O ilimiz için tarihi büyük deprem uyarısı! Aman dikkat
Aktüel

Uzman isim az önce canlı yayında duyurdu: O ilimiz için tarihi büyük deprem uyarısı! Aman dikkat

Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan dikkat çeken deprem analizi geldi. Pampal, hem Kahramanmaraş depremleri ile sarsılan hem de 20 Şubat'ta yine ..
Üç bakan görevden ayrıldı
Dünya

Üç bakan görevden ayrıldı

Kolombiya'da Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sağlık reformu yasası konusunda uzlaşamadığı üç bakanı değiştirdiğini duyurdu.
Tarih bu arsız yalancılığınızı unutmayacak! Hatay Belediye Başkanı'nın eşinden çirkin TSK iftirası...
Siyaset

Tarih bu arsız yalancılığınızı unutmayacak! Hatay Belediye Başkanı'nın eşinden çirkin TSK iftirası...

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın eşi Prof. Dr. Nazan Savaş, Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuştu. Prof. Savaş, depremin ilk günl..
Kosova ve Sırbistan anlaşamadı! Fransız-Alman planı askıda
Dünya

Kosova ve Sırbistan anlaşamadı! Fransız-Alman planı askıda

Belçika’nın başkenti Brüksel’de Belgrad-Priştine Diyaloğu çerçevesinde bir araya gelen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova B..
Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır
Siyaset

Devlet Bahçeli: Kemal Kılıçdaroğlu komadadır

MHP Lideri Devlet Bahçeli, asrın felaketinde bile provokasyonlara imza atan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23