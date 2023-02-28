Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

ÇALINTI EŞYALAR İÇİN TUTUANAK TUTULARAK SORUŞTURMA AÇILMAK ÜZERE KARAKOLA YÖNLENDİRİLDİ Sabah'ta yer alan habere göre; Adana Havalimanı'ndan helikopter ile Hatay'a gelen Meksikalı arama kurtarma ekibinde yer alan Aydemir Taşova, Meksika'dan getirdikleri arama kurtarma ekipmanın bir kısmının Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda, bir kısmının da Hatay AFAD merkezinde ya kaybolmuş veya çalınmış olabileceğini beyan etmesi üzerine 17 Şubat tarihinde kaybolan cihazların tazmini için çalıntı, kayıp tutanağı tanzim edilmesi ve soruşturma açılması için Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna yönlendirildiği ortaya çıktı. Güvenlik ekipleri ile görüşme gerçekleştiren Aydemir Taşova beyanında Kahramanmaraş merkezli depreme yardım etmek maksadı ile Meksika'dan İstanbul'a, oradan da aktarma uçuşla Adana'ya geldiklerini aktardı. Taşova, ekipmanları ve çantalarının farklı bir uçakla Adana'ya geldiğini, ekipmanları ve çantalarını beklemeden 1 kişiyi bu ekipmanları almak için havaalanında bıraktıkları anlattı.