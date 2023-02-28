Cumhuriyet Gazetesi yine fena çuvalladı

İFADE VERMEK İÇİN KARAKOLA GİTMEDİ 8 Şubat günü helikopter ile Hatay'a geldiklerini, 7 saat sonra bıraktıkları arkadaşlarının ekipman ve çantalarını alıp geldiğini ancak çantaları ve ekipmanları kontrol ettiklerinde; 1 adet renkli arama kamerası, 1 adet normal arama kamerası, 2 adet sismik detektörün eksik olduğunu fark ettiklerini beyan etti. Taşova devamında ise; 13 Şubat günü AFAD binasının ara koridorunda yatıp kalktıkları esnada 6 bin dolarının, 3 adet arama kaskının, 2 kask vizörünün, 3 adet kafa lambasının, 1 adet kafa lambası bataryasının, 1 adet emniyet kemeri, 200 metre statik halat, 1 adet uyku tulumu, 1 adet dufli çanta, 2 adet ağır hizmet transfer çantasının çalındığını sabah kalktıklarında fark ettiğini anlattı. Aydemir Taşova'nın beyanları üzerine güvenlik birimleri Hatay Serinyer Jandarma Karakoluna davet etti. Taşova, arama kurtarma faaliyetine katılacağından ifade vermeye daha sonra geleceğini belirterek whatssapp ve twitter hesapları üzerinden ülkemizde eşyaların kaybolduğuna dair karalama kampanyası yapacağını beyan ederek devriye ekibinin yanından ayrıldığı ortaya çıktı.