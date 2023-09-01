Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: “Esin kaynağım o oldu” dedi

Doç. Dr. İlker Kömürcü, yaşadığı gururu ve eserin çıkış hikâyesini anlattı. Kömürcü şunları söyledi: "Şiirin ilk dörtlüğü bayrağımıza söylendi. İkinci dörtlükte Anadolu'ya bir sesleniş var. Üçüncü dörtlükte ülkece yaşadığımız zor günleri ve bu günleri birlik olarak aştığımıza atıfta bulundum. Son dörtlükte ise Çanakkale ve kurtuluş mücadelemizi simgeleyen ifadeler var." "Şiir Türkiye'yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor. İçime sinerek ve büyük bir coşkuyla yazdığım bir şiir oldu. İlk çıkış noktası ise evimin karşısındaki bayrağa bakarak aklımdan geçirdiğim, "Parlayan yıldızı Anadolu'nun" dizeleri oldu. İlk söz buydu ve sonrası zamanla geldi. İçime sinen ve gerçekten bizi anlatan bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Çok mutlu, heyecanlı ve en önemlisi de çok gururluyum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl marşının altında imzamın olması büyük bir onur kaynağı. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bir sanatçının ülkemize bu şekilde bir eser bırakma şansı bir kez ya gelir ya da gelmez. Bu bana nasip oldu. Bu yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi ." dedi.