2023-09-01 11:19:47 Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: “Esin kaynağım o oldu” dedi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Çekmeköy Belediyesince düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen ve önceki gün tüm dünya ile paylaşılan marşın söz yazarı Doç. Dr. İlker Kömürcü, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor. İlk çıkış noktası ise evimin karşısındaki bayrağa bakarak aklımdan geçirdiğim, 'Parlayan Yıldızı Anadolu'nun' dizeleri oldu." dedi.