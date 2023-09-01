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Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: "Esin kaynağım o oldu" dedi

2023-09-01 11:19:47
Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: “Esin kaynağım o oldu” dedi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde Çekmeköy Belediyesince düzenlenen 100. Yıl Marşı Yarışması'nda birinci seçilen ve önceki gün tüm dünya ile paylaşılan marşın söz yazarı Doç. Dr. İlker Kömürcü, "Türkiye'yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor. İlk çıkış noktası ise evimin karşısındaki bayrağa bakarak aklımdan geçirdiğim, 'Parlayan Yıldızı Anadolu'nun' dizeleri oldu." dedi.

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Foto - Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: "Esin kaynağım o oldu" dedi

2020 yılında Cumhuriyet'in 100'üncü yılına ilişkin tüm projelerin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın himayesinde düzenleneceğinin ilan edilmesinin ardından İstanbul'da Çekmeköy Belediyesi "100. Yıl Marşı Yarışması" projesini hayata geçirdi. Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bir eser için yola çıkıldı. Yarışmanın şiir kategorisinde 81 il ve 14 farklı ülkeden 2 bin 259 şiir başvurusu alındı. Beste kategorisinde ise 147 eser başvurdu. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. İlker Kömürcü'nün eserini birinci seçen tanınmış isimlerden oluşan Ön Seçici Kurul, toplam 10 besteyi İletişim Başkanlığı'na gönderdi. Burada birbirinden değerli isimlerin bulunduğu Ana Seçici Kurul da Kömürcü'nün eserini birinci ilan etti.

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Foto - Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: "Esin kaynağım o oldu" dedi

Sözleri ve bestesi sır gibi gizlenen eser nihayet önceki akşam tüm dünyaya ilan edildi. Kömürcü ve dereceye giren diğer eser sahipleri, ödüllerini, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önceki akşam düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden aldı. Ardından sıra marşı dinlemeye geldi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), MSB Armoni Mızıkası, MSB Mehteran Birliği, Kara Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'ndan oluşan 1071 müzisyenin yer aldığı dev bir orkestra marşı seslendirdi.

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Foto - Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: "Esin kaynağım o oldu" dedi

Doç. Dr. İlker Kömürcü, yaşadığı gururu ve eserin çıkış hikâyesini anlattı. Kömürcü şunları söyledi: "Şiirin ilk dörtlüğü bayrağımıza söylendi. İkinci dörtlükte Anadolu'ya bir sesleniş var. Üçüncü dörtlükte ülkece yaşadığımız zor günleri ve bu günleri birlik olarak aştığımıza atıfta bulundum. Son dörtlükte ise Çanakkale ve kurtuluş mücadelemizi simgeleyen ifadeler var." "Şiir Türkiye'yi bugünlere taşıyan günleri anlatıyor. Başarılarımızı, zor günleri, ayağa kalkışımızı ve umutlarımızı simgeliyor. İçime sinerek ve büyük bir coşkuyla yazdığım bir şiir oldu. İlk çıkış noktası ise evimin karşısındaki bayrağa bakarak aklımdan geçirdiğim, "Parlayan yıldızı Anadolu'nun" dizeleri oldu. İlk söz buydu ve sonrası zamanla geldi. İçime sinen ve gerçekten bizi anlatan bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Çok mutlu, heyecanlı ve en önemlisi de çok gururluyum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl marşının altında imzamın olması büyük bir onur kaynağı. Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bir sanatçının ülkemize bu şekilde bir eser bırakma şansı bir kez ya gelir ya da gelmez. Bu bana nasip oldu. Bu yüzden çok şanslı hissediyorum kendimi ." dedi.

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Foto - Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: "Esin kaynağım o oldu" dedi

"ÜLKEMİZE BİR ESER BIRAKMAK İSTEDİK" Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Türkiye Yüzyılı'nda ülkemize bir eser bırakmak istedik. Bu yolda da 3 yıl önce başlattığımız projemizde çok güzel bir çalışma yürütüldü. İnce eleyip sık dokuduk. Güzel bir sonuca ulaştığımıza inanıyorum. Birinci seçilen eserimiz hem tarihimizi anlatıyor hem de geleceğe ışık tutuyor. Amacımız tarihimize kalıcı bir eser bırakmaktı ve bunu başardık çok şükür. Zor ve zahmetli bir süreci alnımızın akıyla atlattık. 100. Yıl marşımızı milletimize, 30 Ağustos Zafer Bayramımızda armağan etmeyi başardık." dedi.

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Foto - Erdoğan’dan ödülünü alan İlker Kömürcü: "Esin kaynağım o oldu" dedi

100. YIL MARŞI "Parlayan yıldızı Anadolu'nun Çağlayan sel gibi şanlı ulusun Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim Tarihe sığmayan destanlar bizim Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda Kalplere kazınmış bu vatan bizim Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz Özgürlük tutkusu damarlarımda Çelikten her nefer semalarımda Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize Tek yürek bu millet en zor anında Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden Denizler köpürse taşsa dağlardan Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz Kahraman yarattı Türk'ü yaratan Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz Gazi'nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz."

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