Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Memur zammı mesajı: İmkanları zorlayacağız

DÜŞÜK GELİRLİLER GÖZETİLECEK Memur zammı, OVP'de tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacak. Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak. Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli. Bu noktada en düşük emekli aylığı 7.500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3.500-5.000 olduğu halde 7.500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde.