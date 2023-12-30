Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan Memur zammı mesajı: İmkanları zorlayacağız

KENTSEL DÖNÜŞÜM HAMLESİ BAŞLATTIK Büyük bir kentsel dönüşüm hamlesi başlatıyoruz. 'Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyenler' milletin canıyla oynuyor. Şu ana kadar 2.2 milyon konutun dönüşümünü sağlamışız ama milyonlarca dönüştürülmesi gereken konut var. Bu noktada uluslararası bir standart söz konusu. Deprem öncesi yapılmayan 1 liralık harcama, afet sonrası 7 lira harcama yapmayı gerektiriyor. Dolayısıyla kriz yönetmek istemiyorsanız, riskleri yönetmeniz kaçınılmaz. TERÖRLE KARARLI MÜCADELE TERÖR, demokrasinin de kalkınmanın da insanlığın da düşmanı. Demokratik siyasetin inkârı demek. Son hadise nedeniyle acımız büyük ama kararlılığımız daha büyük. Ne yaparlarsa yapsınlar terörün üzerine kararlılıkla yürüyeceğiz. Türkiye bugün huzurlu bir ortama geldiyse 'terörü kaynağında yok etme' stratejisi sayesinde. Orada mücadele etmezsek, ülke içinde mücadele etmek zorunda kalırız. Bu, daha büyük maliyetler ortaya çıkarır. Teröristin olduğu yer meşru hedeftir.