Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e mesajı dünyada manşet

CNN Yunanistan 'Erdoğan: Türkiye, Filistin meselesinde garantör ülke olarak görev almaya hazır' başlıklı haberinde Erdoğan'ın zirve kapsamında pek çok dünya lideri ile görüştüğünü yazdı.Al Arabiya 'Erdoğan: Filistin devleti Gazze'deki krizin çözümünün vazgeçilmez parçası' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.Haberde şu ifadelere yer verildi;'Erdoğan, Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümet Zirvesi'nde yaptığı açılış konuşmasında, Filistin devleti kurulmadan Gazze krizine geçici bir çözüm olamayacağını belirterek, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun kötüleştiğini söyledi.'Gulf Today 'Erdoğan, İsrail'e yönelik sert eleştirilerde bulunarak, İsrail'in bağımsız bir Filistin devletini derhal tanımasını ve Gazze Şeridi'nde Hamas'a karşı yürüttüğü savaşı durdurmasını talep etti' dedi.