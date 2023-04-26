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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık yakmıştı! İşte asgari ücretteki ara zam tahmini

2023-04-26 08:51:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık yakmıştı! İşte asgari ücretteki ara zam tahmini

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullanmıştı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılması bekleniyor. Tahminler neler? İşte detaylar...

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık yakmıştı! İşte asgari ücretteki ara zam tahmini

Hatırlanacağı gibi asgari ücret 2023 yılı Ocak ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantılarının ardından 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Temmuz ayında ara zammın gelip gelmeyeceği merak edilirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan konuya ilişkin açıklama gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Mart 2023 Çarşamba günü gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ''Temmuz'da asgari ücrete ara zam var'' ifadelerini kullanmıştı. Peki asgari ücrete ne kadar zam yapılması bekleniyor. Tahminler neler? İşte detaylar...

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık yakmıştı! İşte asgari ücretteki ara zam tahmini

''TEMMUZ AYINDA HEM EMEKLİYE HEM ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM VERİLECEK'' Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretliye bir ara zam yapılacağını söyledi. Geçen dönemde asgari ücretliye zam yapılırken, memur ve emekliye daha düşük bir artış yapılmıştı. O dönemde enflasyon oranı yüzde 16 seviyelerindeydi. Yüzde 14’lük ek olarak seyyanen zam yapıldı. Memur ve emekli yüzde 30 seviyesinde zam aldı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında asgari ücrete daha düşük oranda zam yapıldığı için 2023 yılında daha yüksek oranlı bir artış yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer gerek duyarsak asgari ücrete zam yaparız” demişti. 12 aylık ortalama yüzde 50’ler seviyesinde, 3 aylık enflasyon yüzde 12’ler seviyesinde. Temmuz ayında enflasyon farklı hem memura hem emekliye hem de asgari ücretliye verilecek. Halihazırda 8500 TL olan asgari ücret üzerinden konuşmak gerekirse burada sorumluluk büyük. Konuşulan rakamlar mutlak suretle piyasaya yansıyor. Şimdiden bazı işletmeler tarafından zam yapılma telaşına giriliyor. Bu da enflasyonu tetikliyor.''

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık yakmıştı! İşte asgari ücretteki ara zam tahmini

''YÜZDE 30'UN ÜERİNDE BİR ZAM YAPILABİLİR'' ''Gerçekçi olmak gerekirse enflasyon oranında bir zam yapılır.'' diyen Ekonomist Muhammet Bayram, ''Daha önceki dönemde asgari ücret enflasyonu çıkmıştı. Herkes bir asgari ücret tahmininde bulunuyordu. 11 bin 12 bin lira civarında tahminler bulunuyordu. Biz o zaman 8 bin 250 lira ile 8 bin 750 lira civarında bir tahmin yapmıştık. Gerçekçi olmak gerekirse enflasyon oranında bir zam yapılır. Enflasyon hızlı bir şekilde düşüşe girmezse seyyanen zamla yüzde 30’ların üzerinde zam yapılabilir. Böylece asgari ücret 11 bin lira seviyesine çıkmış olur.'' değerlendirmesinde bulundu.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık yakmıştı! İşte asgari ücretteki ara zam tahmini

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