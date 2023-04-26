Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeşil ışık yakmıştı! İşte asgari ücretteki ara zam tahmini

''TEMMUZ AYINDA HEM EMEKLİYE HEM ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM VERİLECEK'' Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı; "Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretliye bir ara zam yapılacağını söyledi. Geçen dönemde asgari ücretliye zam yapılırken, memur ve emekliye daha düşük bir artış yapılmıştı. O dönemde enflasyon oranı yüzde 16 seviyelerindeydi. Yüzde 14’lük ek olarak seyyanen zam yapıldı. Memur ve emekli yüzde 30 seviyesinde zam aldı. Geçtiğimiz yılın temmuz ayında asgari ücrete daha düşük oranda zam yapıldığı için 2023 yılında daha yüksek oranlı bir artış yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eğer gerek duyarsak asgari ücrete zam yaparız” demişti. 12 aylık ortalama yüzde 50’ler seviyesinde, 3 aylık enflasyon yüzde 12’ler seviyesinde. Temmuz ayında enflasyon farklı hem memura hem emekliye hem de asgari ücretliye verilecek. Halihazırda 8500 TL olan asgari ücret üzerinden konuşmak gerekirse burada sorumluluk büyük. Konuşulan rakamlar mutlak suretle piyasaya yansıyor. Şimdiden bazı işletmeler tarafından zam yapılma telaşına giriliyor. Bu da enflasyonu tetikliyor.''