Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde

"Bunlar, bizim ülkemize olan hizmet aşkımızın sadece birer örneğidir. Bunlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla neyi kastettiğimizin birer işaretidir. Son 21 yılda başardıklarımızdan aldığımız güçle şimdi yepyeni bir destan yazmaya hazırlanıyoruz. Millet olarak, şimdi çok daha büyük atılımların eşiğindeyiz. Bunun adı ne biliyor musunuz? Türkiye Yüzyılı, bunun adı, şahlanış dönemidir. 14 Mayıs, büyük ve güçlü Türkiye idealinin ilk adımı olacaktır. 14 Mayıs, inşallah Türkiye Yüzyılının başlangıç noktası olacaktır. Öyle bir ses verin ki tüm Türkiye'den işitilsin. Öyle bir haykırın ki Pensilvanya'daki hainlerin kabusu olsun. Öyle bir gürleyin ki Kandil'deki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün."