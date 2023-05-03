Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çay üreticilerine müjde

"Bizden önceki 70 yılda yapılamayan eserleri 21 yıla sizlerle beraber sığdırdık. Milletimizin iradesine vurulan prangaları beraberce parçaladık. Ülkemizi nice fırtınanın içerisinden güvenli sahillere beraber çıkardık. Terör örgütlerinin birlik ve beraberliğimize yönelik kalleş saldırılarını beraberce püskürttük. Her karışında bir şehit yatan bu aziz vatanı ihanet çeteleri karşısında beraber savunduk, beraber yücelttik. Havalimanından yollara, köprülerden tünellere nice yatırımı ülkemize yine son 21 yılda beraberce kazandırdık. Az önce havalimanımıza indik, elhamdülillah. Rize-Artvin Havalimanı'nın o güzelliği Rize'ye ayrı bir zenginlik kazandırıyor. Ben Rize'nin uşağıyım, bu hizmet olacak. İnşa ettiğimiz yollarla Rize'yi sadece İstanbul'a, Antalya'ya, Diyarbakır'a değil, Avrupa'dan Asya'ya tüm dünyaya bağladık. Rize ile birlikte ülkemizin 81 vilayetini eser ve hizmetlerimizle nakış nakış işledik."