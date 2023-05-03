2023-05-03 19:26:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzon Kandil’den sevilmez
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Kandil’den, Pensilvanya’dan, Londra’dan sevilemeyeceğini belirterek “Trabzon işte burada sevilir. İşte bu meydanda sevinir. Fatih’in torunları 1453’den 1461’den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs’ta verecektir. Şehit Eren Bülbül’ün, şehit Ahmet Çamur’un hemşehrileri, terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecektir” dedi.