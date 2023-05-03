Cumhurbaşkanı Erdoğan: Trabzon Kandil’den sevilmez

Atatürk Alanı’nı dolduran Trabzonlular’a seslenen Erdoğan, kendisini Trabzon’un bir evladı olarak gördüğünü ifade ederek “Trabzon büyük şehir, doyamadım tadına. Uzaktan sevmek olmaz, gel yakına yakına. Bunun için her fırsatta Trabzon’a geliyoruz. Çünkü hem geçmişimizde hem kalbimizde kendimizi bu şehrin evladı olarak görüyoruz. Ama bu şehri de bu ülkeyi de sevmek öyle lafla olmaz. Hele hele boş vaatlerle yalanda dolanla devleti küresel şer odaklarının kuyruğuna bağlamak taahhütlüyle sevmek asla olmaz. Sevmek hizmetle olur. Sevmek enerjiden savunmaya dış politikadan otomotiv sanayine kendi göbeğini kesmekle olur. Sevmek milletimizin yüzyıllık hasretin dindirmekle olur. Sevmek Türkiye yüzyılını inşa etmekle olur. Sevmek bize toprakları vatan yapanların mirasına sahip çıkmakla o mirasını yaşatmakla ihya etmekle olur. Trabzon Kandil’den sevilmez, Pensilvanya’dan sevilmez, Londra’dan sevilmez. Trabzon işte burada sevilir. İşte bu meydanda sevinir. Fatih’in torunları 1453’den 1461’den rahatsızlık duyanlarla aynı masaya oturanlara cevabı 14 Mayıs’ta verecektir. Şehit Eren Bülbül’ün, şehit Ahmet Çamur’un hemşerileri, terör örgütlerinin desteğiyle yelkenlerini şişirenlere 14 Mayıs’ta gereken cevabı verecektir” şeklinde konuştu.