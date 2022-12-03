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Siyaset
8
Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

2022-12-03 16:00:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yoğun programı devam ediyor.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

Erdoğan bugün Şanlıurfa'da toplu açılış törenine katılarak şehirde çeşitli temaslarda bulunacak.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

DHA'nın haberine göre Erdoğan, Şanlıurfa'da beklenirken yola çıkmadan önce İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförler ile bir araya geldi.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 10.00 sıralarında Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan, buradan Atatürk Havalimanı'na geldi.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

Minibüsçülerle havaalanında buluştu.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı devlet konuk evinde, minibüs odaları başkanları ve şoförler ile görüştü.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

Görüşmede Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan minibüsçülerle bir araya geldi

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Erdoğan'ın minibüsçülerin sorunlarını dinlediği öğrenildi.

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