Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Erdoğan, birazdan açılışını yapacakları Defne Hastanesi'nin temelini attıkları zaman muhalefetin "3 ayda hastane mi yapılırmış?" dediğini aktaran Erdoğan, Kovid döneminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni, Anadolu yakasında da yine 1006 odalı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni yaptıklarını dile getirdi. Bu hastanelerde ameliyathane sayısının, Defne'dekinden çok daha fazla olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz işte orada kendimizi ispatladık. Biz arazi adamıyız, arazi. Biz çalışarak geliyoruz, üreterek geliyoruz. Şimdi 3 ayda 'Bu nasıl olur' diyenler ya sizin hayatınızda bir eser var mı, bir hizmet var mı? Yok. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Sizin ne semeriniz var ne eseriniz var." diye konuştu. Erdoğan, sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personelin bölgede bir fiili görev yaptığını aktararak, şunları söyledi: "Defne Hastanesi'nin açılışını yapacağız ve burada bir şeyi çok açık net konuşacağım. Herhangi bir sıkıntım olduğu için değil ama bir gerçeği ortaya koymak için. Şimdi Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5. Bay bay Kemal'e verilen oy 90,5. 8,5 nere 90,5 nere? Kardeşlerim biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Burada bir deprem yaşadık. Dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı eğer bensem orada yaşayan insan olduğuna göre biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik ve talimatı verdik. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik ve ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Tayyip Erdoğan böyle tanındı, böyle tanınacak. Bunun aksini ispat mümkün değil."