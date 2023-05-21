  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset
26
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

2023-05-21 18:51:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

7'li koalisyon ve paydaşlarının depremzedelere yönelik çirkin söylemlerine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne hakaretler ediyorlar, hani bunlar demokrattı, hani bunlar baharı getirecekti? Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler?" diye konuştu.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2. Etap Konya Konteyner Kent'te bir araya geldiği vatandaşlara hitap etti. Siyasi tercihi ne olursa olsun tüm Hataylılara 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, Hataylıların, pek çok zorluğa rağmen iradesi ve istikbaline sahip çıktığını, depremin yol açtığı onca yıkıma rağmen hayata yeniden sarıldıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"Sizler, kendi dipsiz karanlıklarına milletimizi de sürüklemek isteyen koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Sizler, insanımızı Kürt, Türk, Nusayri, Sünni diyerek bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyunlarına gelmediniz. Sizler, milletimizin ebedi ezeli kardeşliğine asla leke sürmediniz. Rabb'im hepinizden, tüm Hatay halkından razı olsun. 14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan ve diğer siyasi partilere oy veren vatandaşlarıma en kalbi şükranlarımı iletiyorum. Bizim için elbette sizin oyunuzu almak, teveccühünüze mazhar olmak önemlidir. Hatay'ın daha 3 ay önce yaşadığı büyük bir afetin ardından sandığa gitmesi, tercihini demokratik yollarla göstermesi çok daha önemlidir. Çok az bir farkla da olsa sandıktan çıkan iradenin başımızın üstünde yeri vardır."

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Erdoğan, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen şu anda alana gelen vatandaşların sayısının 30 bini bulduğunu ifade etti. Kırk yıllık siyasi hayatlarında milletle inatlaşanlardan asla olmadıklarını söyleyen Erdoğan, "Hatay'da benim çok mitingim oldu. Bütün bu mitinglerde, zaman oldu 100 bin kişiyle, 80 bin kişiyle miting yaptık. Şimdi bu depreme rağmen benim Hataylı kardeşlerim gümbür gümbür buraya toplandığına göre demek ki kalpten kalbe bir yol var." diye konuştu.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"KABAHATİ SEÇMENDE ARAMAK YERİNE KENDİMİZİ SORGULUYORUZ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 yıllık iktidarlarında millete tepeden bakanlardan olmadıklarını, hepsini zaferle kazandıkları 15 seçimin hiçbirinin ardından insanları tehdit ve tahkir etmediklerini, ayıranlardan, ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan olduklarını dile getirdi. Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuklarını, bugün de aynısını yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"Sandıkta tecelli eden iradeye böyle yaklaşıyoruz. CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetinin temsilcileri gibi insanımızı ilzam ve itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hor, hakir görmüyoruz. Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, onları kaldıkları yerlerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Bugüne kadar olduğu gibi yine aziz milletimizin iradesine saygı göstererek, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Millete parmak sallamak yerine kendi içimize bakıyor, nerede eksiğimiz, hatamız, kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Biz sizi seviyoruz, size inanıyoruz. 28'inde sandıkları patlatmaya var mıyız? Ben size inanıyor, size güveniyorum. Sandıkları patlatacağınızı da inanıyorum. Bu yolda hep beraber nasıl bugüne kadar geldiysek bundan sonra da beraber yürüyeceğimize inanıyorum. Gönüller kazanmak, bir insanımıza daha ulaşıp saflarımıza katmak için koşturacağız. Rabb'im hepinizden razı olsun."

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat'ta ülkeyle birlikte insanlık tarihinin de en yıkıcı felaketlerinden birini yaşadıklarını, bu afette 11 ildeki 14 milyon insanın deprem sebebiyle mağdur olduğunu anımsattı. Erdoğan, şunları kaydetti: "50 bin insanımızı kaybettik. Allah rahmet etsin, mekanları cennet olsun. Yaralılarımız 100 bine yaklaştı. Allah şifalar versin. Birçok vilayetimizde ve ilçemizde neredeyse hasar görmeyen ev yoktu. Yıkıntıların altında kalan 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Bu vesileyle bir kez daha tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet ve mağfiret niyaz ediyorum. Depremde evleri, iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen vatandaşlarıma tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'imizin depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi cennetiyle cemaliyle müşerref edeceğine yürekten inanıyorum. Bizler de milletçe onların aziz hatıralarını yaşatmayı sürdüreceğiz."

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Gerek deprem alanının büyüklüğü gerekse çetin hava şartları sebebiyle ilk günlerde bazı zorluklarla karşılaşılsa da kısa sürede toparlanıldığını belirten Erdoğan, devletin ve milletin tüm imkanlarını deprem bölgesi için seferber ettiklerini söyledi. Erdoğan, "Ne diyorlardı televizyonlarda? 'Bir daha size yardım mı? Size bir daha yardım falan göndermeyeceğiz.' Kim diyor bunu? CHP'nin trolleri. Ben de diyorum ki bunlar ne derse desin devletiniz burada, AFAD'ımız, Kızılay'ımız burada." ifadelerini kullandı. Kalıcı konutlardan konteynerlere varıncaya kadar hizmet verdiklerini dile getiren Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesine "Sizi oraya kardeş yaptık" dediklerini, belediyenin kardeşlerinin yanına geldiğini dile getirdi. Konya Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"AFAD aynı şekilde burada seferberliğini yaptı o da burada aç, açık kimseyi bırakmadı. Arama, kurtarma, yardım, destek, yeniden inşa çalışmalarımızla depremzedelerimizi bir an olsun yalnız bırakmadık. Bakanlarımız haftalar boyunca bu sahadan ayrılmadılar. Milletvekillerimiz, kurum yöneticilerimiz, belediye başkanlarımız 7 gün 24 saat esasına göre çalıştılar. Sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz ve gönüllülerimiz geniş bir yelpazede yürüttükleri faaliyetiyle depremzedelerimize yardımcı oldular. Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek hamdolsun yaralarımızı süratle sarmaya başladık."

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Erdoğan, birazdan açılışını yapacakları Defne Hastanesi'nin temelini attıkları zaman muhalefetin "3 ayda hastane mi yapılırmış?" dediğini aktaran Erdoğan, Kovid döneminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni, Anadolu yakasında da yine 1006 odalı Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ni yaptıklarını dile getirdi. Bu hastanelerde ameliyathane sayısının, Defne'dekinden çok daha fazla olduğuna işaret eden Erdoğan, "Biz işte orada kendimizi ispatladık. Biz arazi adamıyız, arazi. Biz çalışarak geliyoruz, üreterek geliyoruz. Şimdi 3 ayda 'Bu nasıl olur' diyenler ya sizin hayatınızda bir eser var mı, bir hizmet var mı? Yok. Ziya Paşa ne diyor? Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Sizin ne semeriniz var ne eseriniz var." diye konuştu. Erdoğan, sadece arama kurtarma ekibi olarak 35 bini aşkın personelin bölgede bir fiili görev yaptığını aktararak, şunları söyledi: "Defne Hastanesi'nin açılışını yapacağız ve burada bir şeyi çok açık net konuşacağım. Herhangi bir sıkıntım olduğu için değil ama bir gerçeği ortaya koymak için. Şimdi Defne'de Tayyip Erdoğan'a verilen oy yüzde 8,5. Bay bay Kemal'e verilen oy 90,5. 8,5 nere 90,5 nere? Kardeşlerim biz burada mezhebi bir ayrım var diye bu yatırımı yapmıyoruz. Burada bir deprem yaşadık. Dolayısıyla bu ülkenin Cumhurbaşkanı eğer bensem orada yaşayan insan olduğuna göre biz bu yatırımı yapmak zorundayız dedik ve talimatı verdik. Çünkü biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik ve ayrım yapmadık. Bundan sonra da yapmayacağız. Tayyip Erdoğan böyle tanındı, böyle tanınacak. Bunun aksini ispat mümkün değil."

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"ARKADAŞLARIMIZ REKLAM VE ŞOV PEŞİNDE KOŞMADILAR" Erdoğan, Hatay'da değişimlerle beraber toplam 650 bin görevli ve gönüllünün deprem bölgesinde canla başla hizmet ettiğini vurguladı. Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Türk Cumhuriyetlerine gönül coğrafyasındaki 100 milyonlarca kişinin duasını, desteğini hep yanlarında hissettiklerini belirten Erdoğan, daha önce hiçbir karşılık beklemeden imdadına koşulan kim varsa 6 Şubat depremlerinden sonra hemen hepsinin Türk milletinin yanında olduğunu söyledi. Bu süreçte depremzedeleri hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarının altını çizen Erdoğan, depremden hemen sonra Cumhur İttifakı olarak şehirleri tek tek ziyaret ettiklerini, ramazan boyunca iftarları deprem bölgesinde ve diğer şehirlerde depremzedelerle yaptıklarını hatırlattı. Yapımı tamamlanan köy evlerinin bir kısmını Cumhur İttifakı olarak teslim ettiklerini ve depremzedelerin bayram sevincini paylaştıklarını kaydeden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Kampanya döneminde bir gözümüz ve kulağımız hep buradaydı. Arkadaşlarımızdan bilgi aldık, gerekli talimatları verdik. Atılan her adımı, yapılan her işi, karşılaşılan her sorunu bizzat takip ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı Konya'ya zimmetlemiştik. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve diğer belediyelerimiz burada gerçekten fedakarca çalıştılar. Sağ olsunlar belediyelerimiz altyapıdan üst yapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyacınızda sizlere destek verdiler. Arkadaşlarımız reklam yapmadılar, şov peşinde koşmadılar, başkaları gibi buralara poz vermeye, yıkıntılar önünde siyasi nutuk atmaya gelmediler. Sadece Hakk'ın ve halkın rızasını gözeterek, sağ elin verdiğini sol ele duyurmadan gece gündüz koşturdular. Rabb'im hepsinden razı olsun."

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Erdoğan, geçici barınma alanlarının kurulmasının hayata tutunmaya çalışan depremzedeler için kritik öneme sahip olduğunu, bölgede 905 bini aşkın çadırın ve 112 binden fazla konteynerin kurulumunu yaptıklarını söyledi. Geçici barınma merkezi ile 13 bine yakın iş yerini de faaliyete geçirdiklerini, afetten sadece 15 gün sonra konutların inşası için ilk kazmayı vurduklarını anlatan Erdoğan, şu anda kalıcı konutların inşaatının devam ettiğini, bu konutları eylül, ekim ayına kadar bitirmenin gayreti içinde olduklarını belirtti. Antakya Küçük Sanayi Sitesi'ni yeniden inşa ederek ayağa kaldıracaklarını ifade eden Erdoğan, "Bu konuda bu beklenti içerisinde olanlar herhangi bir endişe taşımasınlar. Ülkemiz genelinde 130 bin konut, 36 bin köy evi, 5 bin ağır olmak üzere 171 bini aşkın bağımsız bölümün inşa sürecini başlattık. Bu kapsamda, Hatay'da 27 bin konutun, 7 bine yakın köy evinin ve 700'e yakın ahırın yapımına başlandı. Şehrimizde 34 bini köy evi olmak üzere toplam 251 bine yakın afet konutu inşa edeceğiz. Muhalefetin diline doladığı Defne Hastanemizi de bugün inşallah açıyoruz." diye konuştu. Erdoğan, Hatay'daki çalışmalara ilişkin izletilen video sonrasında, "Yaparsa AK Parti yapar. 28 Mayıs'ta da kim yapacak, siz yapacaksınız. Sandıkta bunlara haddini bildirmeye hazır mıyız? Bunları emekli etmeye hazır mıyız?" dedi. Verdikleri sözleri tek tek yerine getirdiklerini söyleyen Erdoğan, "Hatay ile birlikte diğer deprem illerimize de mahcup olmayacağız. Sadece evi yıkılan, ağır hasarlı yıkılacak vatandaşlarımız için değil, evi orta hasarlı olan vatandaşlarımız için de yeni konutlar yapacağız." şeklinde konuştu. Erdoğan, 319 bini ilk bir yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi amaçladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"Destek ve dualarınızla sizleri yeni yuvalarınıza kavuşturacağız. Depremin bize hatırlattığı gerçeklerden birisi de fani olduğumuzdur. Bugün varız, yarın ne olacağımızı sadece Rabbimiz bilir. Bizim yegane gayemiz emri hak vaki olmadan sizlere en güzel şekilde hizmet etmek, milletimizin duasını almaktır. Arkamızda hayırla, şükranla, minnetle yad edilecek eserler bırakmaktır. Milletimize, 'Bir Tayyip Erdoğan vardı, dürüst, çalışkan, mert, yürekli adamdı, Allah ondan razı olsun' dedirtebilmektir. Bunun dışında da bir hırsımız, şevkimiz, peşinden koştuğumuz hedefimiz yoktur."

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Halka karşı bugüne kadar hep samimi davrandığını, gönlünden ne geçiyorsa dilinin onu söylediğini dile getiren Erdoğan, milleti kandırmaya, gözünü boyamaya tevessül etmediklerini, yalanla yatıp, yalanla kalkanlardan olmadıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, talimatı Kandil'deki teröristlerden almadıklarını ifade ederek, şöyle devam etti: "Kardeşlerim bunlar talimatı nereden alıyor, Kandil'den alıyor, teröristlerden alıyor. Teröristlerle el ele, kol kola dolaşan bir bay bay Kemal var mı? Kardeşlerim, bu teröristlerle ele ele, kol kola dolaşanlardan benim ülkeme fayda olur mu? 28 Mayıs'ta bunlara gereken dersi, gereken cevabı vermek için şu bir hafta durmadan, usanmadan çalışıyor muyuz? Hatay'dan bu defa çok farklı bir oy bekliyoruz. Milletimizin karşısına, maskelerle değil, kalbimizde ne varsa yüzümüze yansıyan samimiyetimizle çıktık. Bugün de aynısını yapıyoruz. Muhalefete diyoruz ki, siz de aynısını yapın."

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"BİZ AİLENİN KUTSİYETİNE İNANIYORUZ" Erdoğan, kampanya döneminde, vatandaşın kendilerine tekrar görev vermesi durumunda gelecek 5 sene boyunca yapacaklarını tek tek anlattıklarını hatırlattı. Aile ve Gençlik Bankasının kurulması ile gençlerin evlenmesinin önünü açacaklarını dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"Bu CHP, LGBT'ci midir? Yanındaki HDP, LGBT'ci midir? Bu İYİ Parti, LGBT'ci midir? Yanındakiler de öyle mi? Peki AK Parti'ye LGBT sızabilir mi? Milliyetçi Hareket Partisine sızabilir mi? Aynı şekilde Yeniden Refaha sızabilir mi? Cumhur İttifakına sızabilir mi? Çünkü biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz. Ailenin kutsallığı bizim için çok önemli. Seçimden sonra ilk işlerimizden bir tanesi aile kurumumuzu anayasal bir zemine oturtmak."

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Petrol, doğal gaz ve nükleer başta olmak üzere enerji alanında yapılanları da anlatan Erdoğan, doğal gazın bir yıl boyunca ücretsiz verileceğini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti: "Gabar'da petrolü bulduk mu? Eğer teröristlerden orayı arındırmasaydık, Gabar'da bu petrolü çıkartabilir miydik? Kardeşlerim işte karşınızda bu vaatleri emin olarak, sağlam zemine basarak yapan bir kardeşiniz var. Onun için sizlerden gayret istiyorum. Bu hafta sonuna kadar gümbür gümbür çalışalım. Pazar akşamını, pazartesiye mutlu bir şekilde bağlayalım. Şimdi buradan bir kez daha ifade etmek isterim ki, sizin her meseleniz bizim de meselemizdir. Sizin derdiniz, bizim de derdimiz. Sizin sevinciniz, bizim de sevincimizdir. Sizin gündeminizde ne varsa, bizim gündemimizde de aynısı vardır. Hiçbir meseleyi görmezden gelmiyor, çözümü için çaba harcıyoruz. 28 Mayıs'tan sonra Türkiye Yüzyılı'nı sizlerle beraber inşa edeceğiz. Bunun için önce 14 Mayıs'ta yarım kalan işimizi 28 Mayıs'ta tamamlamamız gerekiyor. Milletimiz geçtiğimiz pazar günü meclis çoğunluğunu 323 milletvekili ile Cumhur İttifakına vererek aslında iradesini beyan etti. Bu Meclis aritmetiği insanımızın, siyasette istikrar ve güvenden yana olduğunu gösterdi. Milletimiz eski sisteme dönüş istemediğini, böyle bir arayışta olmadığını, açıkça ortaya koydu. Cumhurbaşkanlığında da yüzde 49,5 oy oranı ile 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi."

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

"BU ŞAHISTAN BU MİLLETE FAYDA GELİR Mİ?" Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında sandığa tekrar ve güçlü şekilde sahip çıkılacağına inandığını dile getiren Erdoğan, kendisini dinleyenlerden, "diğer partilere oy veren vatandaşlara" da ulaşmasını istedi. Erdoğan, sözleri şöyle sürdürdü: "O kardeşlerimizden kendilerine şu soruları sormalarını isteyin; Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi? 17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu? Seçimden önce bedavaya ev vadedip sonrasında insanlarımızı misafir olarak kaldıkları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi? Daha düne kadar meydan meydan dolaşıp teröristleri cezaevinden salma sözü verenlerden, bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi? Ne diyor; 'Selo'yu bırakacağım' diyor. Kardeşlerim, Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan bu Selo değil mi? Bu bir terörist, şu anda cezaevinde. Eğer onun çıkmasını istiyorsanız, ne diyor; 'Bana oy vereceksiniz.' 'Cezaevlerinin kapılarını kıracağız ve çocuk katili Öcalan da dahil olmak üzere bunları serbest bırakacağız.' Ben de diyorum ki; 'Benim Hataylı kardeşlerim bu teröristlerle el ele, kol kola gezenlere inşallah haftaya pazar yol vermeyecektir. Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, kaset kumpası dahil, her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi? Özellikle zihni karışık kardeşlerimizden bu sorulara objektif bir şekilde cevap vermelerini bekliyorum. Bunu yaptıklarında onlar da göreceklerdir ki dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkar eden adı yalancıya, şarkçıya çıkmış birine asla güvenilmez, asla itibar edilmez, ülkenin yönetimi verilmez. Hastanelerin halini hatırlayın. Ah Savaş Ay... Şu anda hayatta olsaydı da o bay bay Kemal'le yaptığı çekimi bize tekrar gösterseydi. Sen SSK'nın başında olduğun zaman, SSK hastanelerini batıran insansın. SSK hastanelerinde ölenleri rehin olarak alan insansın. Ama şu anda hastanelerimizde böyle bir durum yok. Daha seçimi bile kazanmadan bu derece azgınlaşanlar Allah korusun göreve gelseler, milletimize nefes dahi aldırmazlar."

#18
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'ta hep birlikte iradeye sahip çıkarak, bu habis zihniyetin tekrar hortlamasına "dur" diyeceklerini belirtti. Erdoğan, bunun için vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi, kendilerini seven tek bir kişinin bile 28 Mayıs'ta fire vermesine gönüllerinin razı olmadığını dile getirdi.

#19
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Yurt dışında yaşayan seçmenlerin, seçimin ilk turunda rekor katılım oranıyla sandıkları patlattığını, bu seçmenlerin ikinci tur için de büyük teveccüh gösterdiğini gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Uzun yolculukların, uzun kuyrukların sizleri yıldırmadığına şahit olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sizlerden bir kez daha iradenize ve ülkemize sahip çıkmanızı istiyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde milletimizi temsil eden tüm kardeşlerimden sandıklara mutlaka giderek oylarını kullanmalarını istirham ediyorum. Ben sizlere güveniyorum, sizleri Allah için seviyorum." dedi.

#20
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kandil'dekilerin bayrakları var mı? Onların paçavraları var. Onun uzantılarının var mı, hayır yok. Bu al bayrağın altında gölgelenen siz kardeşlerimin pazar günü bunlara gereken dersi vereceğine inanıyorum." diye konuştu.

#21
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Erdoğan'a, 2. Etap Konya Konteyner Kent ziyaretinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da eşlik etti.

#22
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

#23
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

#24
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

#25
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da konuştu: Bir gecede faşist kesildiler

Meral Akşener seçime bir hafta kala paylaştı! Gerçekten inanılmaz
Gündem

Meral Akşener seçime bir hafta kala paylaştı! Gerçekten inanılmaz

Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçimlerine 7 gün kala Meral Akşener’in sosyal medya paylaşımları şaşırttı. Cüneyt Özdemir “Meral Akşener öyle tweetl..
Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu
Dünya

Alman devi Volkswagen Rusya’daki varlıklarını bir bir sattı! Şok gelişmeyi Rusya dünyaya böyle duyurdu

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen’in Rusya’daki varlıklarını bir Rus şirketine sattığı bildirildi. Öte yandan Almanya kriz ve iflas dalgas..
Şahan Gökbakar ve Tanju Özcan’dan büyük edepsizlik! Oy kullanan bir Suriyeliye ağır küfür ettiler
Gündem

Şahan Gökbakar ve Tanju Özcan’dan büyük edepsizlik! Oy kullanan bir Suriyeliye ağır küfür ettiler

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tek dertleri Başkan Erdoğan’ı indirmek olan muhalif tayfa yurt dışında oy kullanan Suriyeli bir vatan..
Petrol fiyatlarında dalga! Benzin ve motorine zam var mı? Araç sahipleri: Akaryakıt, motorin fiyatları, fiyatlarındaki son durum
Ekonomi

Petrol fiyatlarında dalga! Benzin ve motorine zam var mı? Araç sahipleri: Akaryakıt, motorin fiyatları, fiyatlarındaki son durum

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle ..
AK Parti'den flaş açıklama: Yanıldıklarını 28 Mayıs akşamı görürler
Siyaset

AK Parti'den flaş açıklama: Yanıldıklarını 28 Mayıs akşamı görürler

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Kusura bakmasınlar bu milleti saf yerine koymak doğru değildir. CHP'nin geleneksel yanılgısıdı..
DEVA'dan bomba itiraf!
Siyaset

DEVA'dan bomba itiraf! "Baştan biliyorduk"

Deva Partili İdris Şahin'den itiraf gibi açıklama geldi. Şahin, "Anketlerde ilk turda kazanamadığımızı biliyorduk" dedi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23