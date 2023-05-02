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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

2023-05-02 20:30:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Konya'da toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarlarının devamıyla ikinci nükleer güç santralini Sinop'ta inşa edeceklerini belirterek "Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak" dedi.

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen "Karapınar Güneş Santrali, Bozkır Barajı ve Abdülhamit Han Caddesi ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Erdoğan, konuşmasının başında "Vefanın, dayanışmanın, milli iradenin şehri, dünyada eşi bulunmayan şehir, başkentlerin başkenti" olarak nitelediği Konya'yı ve Konyalıları selamladı.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Antalya'dan geldiğini ve oradaki mitingde 100 bini aşkın katılımcı olduğunu aktaran Erdoğan, Konya'da da 140 bin katılımcı bulunduğunu söyledi. Erdoğan, "Bu ne aşktır Yarabbi, bu ne aşk. Demek ki aşkınan koşan. Aşık olursan karşılığını da bulursun." diye konuştu.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Alandaki pankartlardan bazılarını okuyan Erdoğan, "Emri dağdan alanla değil haktan alanla yol yürünür" yazılı pankartı okuyup, "Şimdi bay bay Kemal'in yanındakilerle beraber bunlar emri nereden alıyor? Kandil'deki teröristlerden alıyor. Biz de emri Allah'tan alıyoruz. 14 Mayıs'ta emri dağdan alanları mezara gömmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Bundan zaten benim hiç şüphem yok. Konya buna gereken dersi inşallah 14 Mayıs'ta verecektir." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

"7 benzemez birleşti birbiriyle 7 metre yürünmez hiçbiriyle 7 düvele karşı doğrudan doğru Reis'le başlasın Türkiye Yüzyılı" pankartını da aktaran Erdoğan, Konya ile ilgili bir de şiir okudu.

#6
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

"Rabbime, bizleri bir kez daha Konya ile kavuşturduğu için hamdediyorum. Rabbime, bizleri 6 ay sonra yeniden Konyalı kardeşlerimle kucaklaştırdığı için hamdediyorum." diyen Erdoğan, Konya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

#7
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

"Yine meydanlara sığmayan, 14 Mayıs'ta yine destan yazmaya hazırlanan, iradesine, istikbaline ve 21 yıllık kazanımlarına sahip çıkan bir Konya" gördüğünü ifade eden Erdoğan, "Ahde vefanız için, aşkınız, sevdanız için her birinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Mevla kardeşliğimizi muhafaza eylesin, yol arkadaşlığımızı daim etsin diyorum." dedi.

#8
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

"Konya, 14 Mayıs'ta 'durmak yok yola devam' diyor muyuz, 'doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz, 'Türkiye Yüzyılı için hemen şimdi' diyor muyuz?" sorularına alandakilerin hep bir ağızdan verdiği "evet" yanıtının ardından Erdoğan, "Selçuklu'nun başkenti Konya'ya da bu yakışır. Sadreddin Konevi gibi Hazreti Mevlana gibi Şems-i Tebrizi gibi toprağını batmayan güneşlerin şereflendirdiği Konya'ya işte bu yakışır. Her bucağında ilmin, irfanın, bilgeliğin boy verdiği, merhum Erbakan hocamızın şehri Konya'ya elbette bu yakışır. Rabbim sizlerden razı olsun. Konya'nın 'hayır' dediğinden hayır gelmez. Konya'nın 'evet' dediğine de Allah'ın izniyle şer bulaşmaz. İnşallah Konya, Anadolu'daki varlığımızın, birliğimizin, dirliğimizin sembolü olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nın da teminatı olacaktır." ifadelerini kullandı.

#9
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta asrın en büyük tabii afetlerinden birinin yaşandığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

#10
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

"Özellikle 7,6 büyüklüğündeki Elbistan depremi, Konya'mızda da çok ciddi biçimde hissedildi. Depremin haberini alır almaz devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte belediyelerimizi de hareket geçirdik. Şimdi burada özellikle bir şey söylemek istiyorum, Konya Büyükşehir Belediyemiz ile ilçe belediyelerimizin ekiplerini süratle komşu illere sevk ettik. Depremde en çok yıkıma uğrayan Hatay'ı, Konya'ya zimmetledik. Konyalı belediyelerimiz, gerçekten gurur verici çalışmalara imza attılar. Altyapıdan üstyapıya, aşevlerinden çadır ve konteyner kent kurulumuna kadar her ihtiyaçlarında depremzedelerin yanında oldular. Muhalefetin tüm belediyelerinin yaptıklarını terazinin bir kefesine koyun, Konya'mızın bölgeye verdiği hizmetleri de diğer kefesine koyun, hepsinde de Konya çok daha ağır basacaktır. Konya Büyükşehir Belediye Başkanım özellikle yattı kalktı orayı takip etti. Belediyelerimiz, muhalefete ders verdi, nasıl millete hizmet edilir öğrettiler. Konya, gönül belediyeciliğinin ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye bir kez daha gösterdi. Buradan şov ve reklam yerine yaraları sarmanın peşinde koşan tüm belediyelerimizi tebrik ediyorum. Konya halkına da afetzedelerimize şefkatle sahip çıktıkları için milletim adına teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği, gönül birliği içerisinde deprem bölgesini en kısa sürede ayağa kaldıracağız."

#11
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Bir taraftan afetin izlerini diğer taraftan da milleti hayallerine kavuşturacak vizyon projelerini devreye almayı sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, Karadeniz'de keşfedilerek karaya çıkarılan yerli gazın sevincini milletle paylaşmak için ilk ay ısınma dahil, konutlardaki tüm doğal gaz faturalarını ücretsiz yaptıklarını hatırlattı.

#12
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Ayrıca bir yıl boyunca yine konutlardaki mutfak ve su ısıtma ihtiyaçlarına karşılık gelen miktardaki doğal gaz tüketimini faturalardan düştüklerini belirten Erdoğan, bu müjdeleriyle ilgili kararın dün Resmi Gazete'de yayımlandığını aktardı.

#13
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Erdoğan,"Bay bay Kemal dün Zonguldak'a gitti. Zonguldak'ta benim madenci kardeşlerime yalan üstüne yalan söylüyor. Zonguldak'ta hemen orada Filyos var. Sakarya doğal gazını biz orada çıkardık bay bay Kemal. Hani çıkmayacaktı, hani nerede diyordunuz? İşte çıktı, doğal gazı yaktık. Vatandaşlarımızın evlerine göndermeye başladık. Söz verirsek yaparız, söz verdik ve yaptık." diye konuştu.

#14
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Donanmanın amiral gemisi TCG Anadolu'yu Deniz Kuvvetlerine teslim ettiklerini, milletin 60 yıldır umutla beklediği yerli elektrikli aracı Togg'un teslimatlarına başladıklarını, Altay Tankı'nın Silahlı Kuvvetlere teslim edildiğini anlatan Erdoğan, dün de milli muharip uçağı KAAN'ı hangardan çıkararak pist başı yaptırdıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

#15
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

"İşte bunlar birilerini ciddi manada ürkütüyor. İçeride korkanlar da var, su ötesinde korkanlar da var ama en çok da Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Bestler Deresi'nde... Oradaki teröristleri gömdükçe içeride birileri de rahatsız oluyor. Ne diyor Kandil'de bir tanesi? 'AK Parti bizi mağaralarda vurdu.' Ne yapacaktık? 'İyi yapıyor musunuz?' diyecektik. Ya sen benim Mehmet'imi şehit edeceksin de biz sana 'Güle güle' mi diyeceğiz? Mehmet'imin intikamını sonuna kadar almaya devam edeceğiz.

#16
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Varsın bay bay Kemal sizlerle beraber kapalı kapılar arkasında görüşmeler yapsın. Onun yanında da malum Davutoğlu'su, bebecanı, Karamollaoğlu'su var ve bir de tabii Meral Hanım'ı var. Masayı bir bırakır gider, sonra tekrar gelir, tekrar gider. Artık bıktık sizden. Masanın altında olanlar var. Yetmedi şimdi iki tane de belediye başkanı aldılar yanlarına. Onlarla beraber yola devam ediyorlar ama onlar Kandil'dekilerle beraber yürürken biz de Cumhur İttifakı ile beraber yürüyoruz."

#17
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Alandakilere "Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'a hazırlanıyor muyuz? Ana kademe hazır mıyız? Kadınlarımız kadın kollarımız hazır mıyız? Gençler hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, "Allah sizlerden razı olsun. İnanıyorum ki siz sandıkları patlatacaksınız." ifadelerini kullandı.

#18
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk süpersonik jet uçağı HÜRJET'in uçuşunu gerçekleştirdiğini, ağır sınıf taarruz helikopteri Atak-2'yi ilk kez havalandırdıklarını, Kızılelma'dan sonra Anka-3 insansız uçağının da ilk yürüyüşünü yaptığını anlattı.

#19
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Bunların yanı sıra İMECE uydusunun fırlatılmasından, Türkiye'nin ilk uzay yolcularının belirlenmesine kadar daha birçok tarihi adımı attıklarını söyleyen Erdoğan, dünyanın bir numaralı havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in, dün akşam itibarıyla çoğu genç 2,5 milyonun üzerinde bir katılımla gerçekleştirildiğini kaydetti.

#20
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarabilmek için canla başla çalıştıklarını, yer altı, yer üstü zenginliklerini milletin istifadesine sunmanın derdinde olduklarını dile getiren Erdoğan, "Muhalefetin eleştirilerine rağmen sondaj gemilerimizi bunun için aldık. Doğal gaz aramalarına bu sebeple başladık." dedi.

#21
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Erdoğan, 4 sondaj, 2 sismik araştırma gemisi bulunan Türkiye'nin artık kendisine yettiğini ifade etti.

#22
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Güç Santrali ile şu an itibarıyla tüm ihtiyacımızın yüzde 10'unun karşılıyoruz. Bunun tabii ikinci, üçüncü, dördüncü ünitesi var. Yetmez... İnşallah iktidarımızın devamıyla ikinci nükleer güç santralini de inşa edeceğiz. Büyük ihtimalle bunu da Sinop'ta inşa etme durumumuz var. Türkiye artık enerjide muhtaç olan değil, enerji ihraç eden olacak." diye konuştu.

#23
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

#24
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

#25
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İkinci nükleer güç santrali orada inşa edilecek!

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