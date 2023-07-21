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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

2023-07-21 15:57:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

Ev hanımlarına yönelik yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesinde yapılan ödemeler kapsamında açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 3 bin 700 TL ödeme yapılacak. İşte ödemeler hakkındaki tüm detaylar… Türkiye'de ev hanımlarına yönelik yapılan ödemeler hakkındaki açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan sosyal yardım ödemeleri kapsamında ödeme tutarları yeniden belirlendi. Yardım ödemeleri kapsamında Aylık 3.700 TL ödeme yapılacak aktarıldı. İşte ödemeler hakkındaki tüm detaylar…

#1
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri yavaş yavaş belli oluyor. Ev hanımlarına yapılacak ödemeler için istenen şartlar merak ediliyor. Ev hanımlarından istenen başvuru şartları şu şekildedir: 

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, Türkiye'de yaşaması, Mavi kart sahibi olması, 18 yaş üzerinde olması, Kira ödemesi, Evde eğitim gören çocukların bulunması, Kronik hastalığı olan anneler ödemelerden yararlanabilecek.

#3
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

Ev hanımlarına yönelik yapılan destek ödemeleri kapsamında belirlenen bütçe de merak ediliyor. Başvuruda bulunacak annelerin aylık 2059 TL ile 3078 TL arasında ödeme alacağı belirtildi. Annelerin ekonomik yükünü hafifletmek amacıyla yapılan ödemeler aile bütçesine de katkı sağlayacak.

#4
Foto - Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

Yardım ödemeleri kapsamında başvuruların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yapılacak aktarıldı. Başvuru şartlarını sağlayan annelerin bakanlık aracılığı ile yardım talebinde bulunabileceği belirtildi. Ödemeler ile birlikte ev hanımlarının da ekonomik bağımsızlığı sağlanmış olacak.

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