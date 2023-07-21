Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Ev kadınlarına 3 bin 700 lira verilecek! O şartı sağlamak yeterli

Ev hanımlarına yönelik yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakanlık bünyesinde yapılan ödemeler kapsamında açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 3 bin 700 TL ödeme yapılacak. İşte ödemeler hakkındaki tüm detaylar… Türkiye'de ev hanımlarına yönelik yapılan ödemeler hakkındaki açıklamalar gelmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yapılan sosyal yardım ödemeleri kapsamında ödeme tutarları yeniden belirlendi. Yardım ödemeleri kapsamında Aylık 3.700 TL ödeme yapılacak aktarıldı. İşte ödemeler hakkındaki tüm detaylar…